Dinossauro 'parente musculoso do velociraptor' é descoberto na Romênia

Fósseis de um tipo de dinossauro até então desconhecido foram encontrados na Romênia, segundo artigo divulgado na publicação científica Proceedings of the National Academy of Sciences.

O dinossauro, que recebeu o nome científico de Balaur Bondoc ("dragão parrudo" em romeno), é um parente mais musculoso do carnívoro velociraptor e viveu há cerca de 70 milhões de anos.

Ele tinha pernas e patas curtas e sua pélvis possuía grandes áreas para músculos, indicando que o animal era mais adaptado para a força do que para a velocidade.

Uma de suas principais diferenças em relação ao velociraptor é possuir duas grandes garras nas patas em vez de uma.

Cientistas dizem acreditar que elas eram usadas para atacar outros animais.

O animal media entre 1,8 m e 2,1 m de comprimento e, além do velociraptor, tinha semelhança com dinossauros carnívoros cobertos de penas descobertos na China.

Foram encontrados ossos de pernas, quadris, braços, espinhas, patas, costela e da cauda do novo dinossauro.