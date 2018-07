Dinossauro recebe nome de Obama

A primeira palavra do nome científico do animal significa "dentes de Obama"; a segunda, "magro". "Esse lagarto tem dentes longos e retos, e Obama tem incisivos também longos e retos, além de um grande sorriso", disse Nick Longrich, um paleontólogo da universidade, localizada na cidade de New Haven, no Estado de Connecticut.

O "obamadonte" foi um pequeno réptil comedor de insetos. Seu primeiro fóssil foi descoberto no leste do Estado de Montana, em 1974, mas foi erroneamente classificado como sendo da espécie Leptochamops denticulatus. Só agora os pesquisadores de Yale descobriram que se tratava de um novo dinossauro.

Além do Obamadon gracilis, outras oito espécies de dinossauro foram descritas na edição desta semana da revista Proceedings of the National Academy of Sciences. / REUTERS