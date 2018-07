Dinossauros ganham vida em exposição em Londres

Uma nova exposição no Museu de História Natural de Londres promete mostrar os dinossauros no próprio ambiente em que viviam quando caminhavam sobre a terra.

A exposição Era do Dinossauro combina robôs e efeitos de computação gráfica para dar ao visitante uma ideia de como era o mundo há cerca de 65 milhões de anos.

Os modelos, baseados nos últimos estudos, tentam ser os mais exatos quanto ao tamanho, textura da pele e número de dentes dos dinossauros.

Além dos dinossauros, a exibição também mostra como eram os vegetais dos períodos Jurássico e Cretáceo e também fósseis destes animais.

Paul Barrett, paleontólogo do museu, disse que em vez de ter uma exposição que olha para os dinossauros como animais estranhos, eles os colocaram junto com as plantas e outros animais que viviam naquela época "para dar a eles um contexto ecológico real".

Mas o que realmente chama a atenção são os seis dinossauros robóticos que emitem o que se estima ser os sons dos dinossauros - como no caso do camarassauro -, encenam brigas e cuidam de seus ovos e filhotes.

Outra atração da exposição é um primo do tiranossauro rex, o tarbossauro, que era assustador como seu parente famoso. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.