Diploma via Enem sairá só em abril Estudantes que dependem do Enem para obter o certificado de conclusão do ensino médio têm até 31 de março para pedir o documento. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais informou que só repassará as notas para secretarias estaduais em abril. Isso pode inviabilizar o ingresso desses alunos num curso superior ainda neste semestre e também a entrada numa instituição por meio do Sistema de Seleção Unificada.