Diplomata enviou dossiê para tentar influenciar conclave O Vaticano confirmou que a diplomacia argentina na Itália redigiu e distribuiu aos cardeais, antes do conclave, um dossiê cujo objetivo era associar Jorge Mario Bergoglio à ditadura no país e, assim, impedir sua eleição. As informações são do jornal argentino El Cronista. De acordo com Román Lejtman, autor da reportagem, o dossiê "foi baseado em notas escritas pelo jornalista Horacio Verbitsky, embora o caso tenha sido anulado nos tribunais federais por falta de provas".