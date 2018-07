Diplomata japonês morre em acidente em GO O ministro da Embaixada do Japão no Brasil e uma funcionária morreram na tarde de sábado, 28, em um acidente de carro na GO-118, na altura de Planaltina. Shoji Nishijima, de 63 anos, o número dois da representação japonesa no País, abaixo apenas do embaixador, morreu na hora, depois que Honda Fit que conduzia bateu de frente com um Chevrolet Kadett, por volta das 18h. Yuka Fukuchi, de 24 anos, do setor administrativo da embaixada, morreu no hospital, às 21h45. Os dois ocupantes do Kadett, o motorista Edmar Carlos Torres, de 48 anos, e sua mulher, Selma de Fátima, de 47 anos, também morreram no local.