Diplomata norte-coreano alerta para possível iminência de guerra

"A presente situação na Península Coreana é tão grave que uma guerra pode ser deflagrada a qualquer momento", disse Ri Jang Gon, vice-embaixador da Coreia do Norte em Genebra, na Conferência para o Desarmamento, patrocinada pela Organização das Nações Unidas (ONU).

As tropas da Coreia do Norte estão "de prontidão para reagir imediatamente a qualquer retaliação", incluindo num cenário de guerra total, disse ele no fórum.

A partir de um texto preparado, Ri afirmou que apenas a conclusão de um tratado de paz entre os dois países levaria a uma "desnuclearização bem sucedida" da península. A Guerra da Coreia, entre 1950 e 1953, terminou com um armistício, mas sem um tratado de paz formal.

Comunista, a Coreia do Norte sofre com sanções da ONU depois de testar equipamentos nucleares em 2006 e em 2009 e encontra-se sob pressão internacional para desativar seu programa nuclear.

Ri reiterou que a Coreia do Norte não teve nada a ver com o afundamento do navio militar Cheonan, que matou 46 marinheiros -- o incidente militar mais violento desde a Guerra da Coreia.

A Coreia do Sul acusa a Coreia do Norte de ter disparado um torpedo contra a embarcação e diz que levará o caso ao Conselho de Segurança da ONU. Um relatório feito por investigadores internacionais no mês passado também acusou a Coreia do Norte de torpedear a embarcação.