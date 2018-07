Diplomata saudita é morto em Bangladesh

O corpo de Khalaf Al Ali, um segundo secretário, foi encontrado perto da embaixada no bairro diplomático de Daca, a capital de Bangladesh.

"Estamos investigando o incidente e tentando conseguir detalhes, incluindo o motivo do assassinato e a identidade do assassino", afirmou o policial Kamrul Hasan.

Arábia Saudita e Bangladesh têm relações estreitas, com muitos cidadãos bengaleses trabalhando no reino rico em petróleo. Nos últimos anos, a embaixada dificultou as regras de emissão de visto para interromper o fluxo de pessoas com documentos falsos.

Em outubro do ano passado, autoridades sauditas executaram oito bengaleses em público pelo suposto envolvimento deles num assalto a mão armada no qual um guarda egípcio foi morto.

Daca criticou as decapitações, assim como a Organização das Nações Unidas (ONU).

(Reportagem de Anis Ahmed e Ruma Paul)