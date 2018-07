Diplomata vietnamita seqüestrado no Rio chega a hotel O conselheiro da embaixada do Vietnã, Vu Thanh Nam, chegou nesta tarde, de táxi, ao hotel onde está hospedado no Rio. Nam desapareceu na tarde de ontem, após ser levado por bandidos armados que abordaram turistas na estrada das Paineiras. Segundo informações não-oficiais, o diplomata fugiu do cativeiro onde foi escondido pelos bandidos, no Complexo do Alemão. Agentes da Delegacia Anti-Seqüestro (DAS) estão a caminho do hotel para tomar depoimento de Nam. A presença do secretário de segurança, José Mariano Beltrame, também é esperada. Mais cedo, o governador Sérgio Cabral anunciou ter deslocado 200 homens da Polícia Civil para procurar o vietnamita. Uma das operações de busca foi realizada ontem à noite justamente no Complexo do Alemão, mas a polícia não obteve sucesso.