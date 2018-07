Diplomatas dizem que irritação do governo fez ONU recuar Foi a irritação do governo brasileiro com o discurso de Ban Ki-moon na quarta-feira sobre a insuficiente ambição do documento final da Rio+20 que levou o secretário-geral das Nações Unidas a convocar uma entrevista às pressas com a imprensa brasileira nesta quinta-feira com o objetivo de se desdizer: agora, Ban Ki-moon classifica o texto final da Rio+20 como "ambicioso, amplo é prático".