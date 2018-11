Dique causa briga entre São Paulo e Guarulhos

Segundo o secretário do Meio Ambiente de Guarulhos, Alexandre Kise, obras desse porte nos limites de municípios não podem ser feitas sem discussão conjunta. Ele participou de uma reunião ontem com o promotor Ricardo Manuel Castro e representantes da Prefeitura de São Paulo e do Departamento de Águas e Energia Elétrica (Daee) do governo do Estado.

Kise conta que recebeu um estudo técnico do Daee mostrando que o impacto na margem de Guarulhos será de 6 centímetros. Isso pode agravar ainda mais a situação, caso se repita um verão chuvoso como o último. "E só o fato de se saber que haverá impacto justificaria a consulta a Guarulhos."

A Prefeitura de São Paulo e o Daee não responderam ontem aos pedidos de entrevista. O Ministério Público (MP) não vai se manifestar e novas reuniões deverão ocorrer. Kise propõe que o Estado acelere a construção do Parque Várzeas do Tietê.

O engenheiro civil Aluísio Canholi, diretor da Hydrostudio Engenharia, empresa contratada pelo Daee para fazer o projeto do dique, afirma que os moradores de Guarulhos podem ficar despreocupados porque os efeitos serão mínimos. Segundo Canholi, a capacidade do dique é de 60 mil metros cúbicos. Essa água que ficava contida no Jardim Romano vai ser distribuída pela várzea do Tietê, que ainda tem capacidade para 20 milhões de metros cúbicos. "Os efeitos serão insignificantes", diz. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.