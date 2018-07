Dique rompe e moradores terão que deixar casas no RJ As águas do Rio Muriaé devem atingir as casas da localidade de Três Vendas, em Campos de Goytacazes, no Rio, até o final da tarde de hoje. O dique que represa a água do rio, na Rodovia RB-356, que está localizado a cerca e dois quilômetros do bairro, se rompeu no começo da manhã de hoje.