Dique se rompe com chuva e 4 mil deixam casas em Campos, no RJ

A forte chuva que afeta as regiões Norte e Noroeste do Estado desde a virada do ano aumentou bastante o nível dos rios, uma ameaça para as famílias de várias cidades que são cortadas pelos rios Pomba, Muriaé e Paraíba do Sul.

Homens do Exército foram acionados para ajudar a Defesa Civil na retirada dos moradores da localidade de Três Vendas, a cerca de dois quilômetros de onde houve o rompimento de um trecho da rodovia BR-356 que funciona como dique de contenção do Rio Muriaé. Cerca de 1.000 famílias terão que deixar o local.

"Uma cratera de aproximadamente 20 metros se abriu na estrada, interditando a rodovia federal. Por medida de segurança, as famílias já estão sendo retiradas. As pessoas também estão sendo orientadas a procurar pontos altos", disse o secretário de Defesa Civil de Campos, Henrique Oliveira, ao site oficial do município.

"A região de pasto foi a primeira a ser inundada e o resto deve ocorrer ainda esse tarde", afirmou Oliveira, acrescentando que a água deve invadir as casa ainda nesta quinta-feira.

Em janeiro de 2011 o Estado do Rio sofreu uma tragédia por causa das chuvas na região Serrana, com cerca de 900 mortos em decorrência de gigantescos deslizamentos de terra. Neste início de ano já são quase 20 mil pessoas fora de casa no Estado, mas apenas uma morte foi confirmada.

Seis cidades do Norte e Nordeste do Estado decretaram situação de emergência em consequência da chuva acima da média registrada nos últimos dias.

O Ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, se reuniu pela manhã com a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffman, para tratar da recuperação das áreas atingidas e tem viagem marcada ao Rio de Janeiro ainda nesta quinta para se reunir com o governador Sérgio Cabral.

Na sexta-feira ele irá a Minas Gerais, o Estado mais afetado pelas chuvas na região Sudeste do país, com seis mortes confirmadas, para conversar com governador Antonio Anastasia, informou a assessoria de imprensa do Ministério.

