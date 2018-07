Dirceu diz que decisão de reter passaporte é 'populismo jurídico' O ex-ministro-chefe da Casa Civil José Dirceu, condenado na ação penal do mensalão, classificou nesta quinta-feira de "populismo jurídico" a decisão do relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, de reter os passaportes dos réus condenados na ação.