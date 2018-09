Direção da escola deve depor em São Caetano do Sul A polícia deve ouvir na tarde de hoje os depoimentos da diretora e da orientadora da Escola Municipal Professora Alcina Dantas Feijão, em São Caetano do Sul, no Grande ABC. Segundo a delegada Lucy Mastellini Fernandes, titular do 3.º DP de São Caetano, a partir dos depoimentos da diretora Márcia Gallo e da orientadora da escola será possível montar o cronograma para recolher os depoimentos dos alunos a respeito da tragédia ocorrida na semana passada.