Direção de CDP de Guarulhos negocia com presos A diretoria do Centro de Detenção Provisória I, de Guarulhos, na Grande São Paulo, está negociando com os detentos amotinados, após uma tentativa de fuga frustrada no começo da tarde deste domingo,segundo informações de funcionários do CDP. Visitantes e funcionários do presídio estão sendo mantidos reféns, segundo os funcionários. De acordo com a Polícia Militar, no início da tarde, cinco homens aproveitaram a entrada dos visitantes para invadir o presídio, para tentar resgatar presos do local.