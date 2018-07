Direct Edge pedirá aval para operar bolsa no Brasil

Segundo ele, dependendo dos avanços nas conversações para uso dos serviços de clearing com a BM&FBovespa, o serviço pode entrar em operação em 2013.

"Tivemos conversas iniciais em setembro", disse o executivo. Caso as negociações não tenham sucesso, a nova bolsa poderia ter uma clearing própria, o que poderia custar "centenas milhões de reais" ou utilizar sócios do Brasil ou do exterior.

Com base no Rio de Janeiro, a nova bolsa e poderia listar empresas que já estão na BM&FBovespa, disse Barchetto, citando a antiga Bolsa do Rio, que funcionava concomitantemente com a Bolsa de Valores de São Paulo.

(Por Juliana Schincariol)