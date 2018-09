Direita eslovaca consegue maioria no Parlamento

Enquanto os eleitores escolheram o grupo de liberais, cujas reformas levaram a Eslováquia à União Europeia em 2004 e atraíram milhões de euros em investimento estrangeiro, o primeiro ministro Fico, de esquerda, continua a ser o político com maior aprovação no país mais pobre da zona do euro.

Popular por seu estilo de liderança forte, favorecendo os eslovacos em detrimento das grandes empresas, Fico conseguiu a maior parcela individual dos votos no sábado, com 34,8 por cento para o seu partido Smer, de acordo com resultados preliminares deste domingo.

Entretanto, os votos apurados dão 79 das 150 cadeiras do parlamento a quatro partidos de centro-direita e a legendas húngaras.

O conservador SDKU, que introduziu uma taxa de impostos fixa, vendeu empresas estatais importantes e revisou os setores social e da previdência em seu mandato de 1998 a 2006, ficou em segundo lugar, com 15,4 por cento dos votos da eleição de sábado.

O partido espera formar uma coalizão com os Democratas Cristãos Conservadores (KDH), o recém-formado liberal Partido da Liberdade e Solidariedade (SAS) e o partido de maioria étnica húngara Most-Hid.