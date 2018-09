Direita eslovaca desafia premiê de esquerda em eleição

As últimas três pesquisas de boca-de-urna na quinta e na sexta-feira indicaram que o partido de governo SMER, do primeiro ministro Robert Fico, ganharia a eleição, mas pela primeira vez elas também indicaram que ele talvez não consiga ter maioria no Parlamento com sua coalizão.

O partido de Fico sofreu com acusações de financiamento ilegal do partido e as pesquisas indicam que a oposição de centro-direita ganhará entre 78 e 89 dos 150 lugares no parlamento.

Companhias importantes e partidos de oposição acusam Fico de desperdiçar dinheiro público e polarizar a política local com seu estilo belicoso. A popularidade do atual premiê baseia-se fortemente numa agenda de assistencialismo.

Os principais veículos de mídia do país, que Fico acusa de parcialidade, apoiam os partidos de direita e pedem que a Eslováquia volte para o caminho de reformas que fez do país o que mais cresceu na União Européia em 2007.

"Temos uma boa chance de mudar a direção da Eslováquia novamente para que o país se torne o tigre da Europa", disse Iveta Radicova, chefe eleitoral do partido mais forte da coalisão de direita, o SDKU.coalizão

Autoridades disseram que aparentemente o comparecimento às urnas foi maior do que os 55 por cento registrados em 2006. No passado, um número maior de eleitores indicava maior apoio à centro-direita.