Direito autoral é cobrado agora 'no varejo' O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) apertou a fiscalização sobre direitos autorais para pagamento pela execução de músicas, até mesmo com ações judiciais. Entre 2005 e 2008, houve um aumento de 443% na arrecadação com processos (passou de R$ 19,9 milhões para R$ 108,1 milhões). Só que o foco mudou. Se antes as ações eram voltadas para emissoras de rádio e televisão, os alvos também passaram a ser pessoas comuns, em seus locais de trabalho e no dia de seu casamento.