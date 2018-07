Direito da USP sugere que MP investigue reitor A Faculdade de Direito do Largo São Francisco enviou ofício ao Ministério Público sugerindo abertura de investigação sobre supostos atos de improbidade administrativa cometidos pelo reitor da USP, João Grandino Rodas. O documento cita a transferência de parte do acervo das bibliotecas do prédio histórico para um edifício anexo à faculdade, "em precárias condições" e o emprego de verbas públicas para impressão e distribuição de boletins da assessoria de imprensa da USP em que Rodas critica a atual gestão da São Francisco.