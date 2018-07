Direito-GV inclui Seu Jorge no vestibular Karl Marx deve ter se revirado no túmulo quando foram anunciadas, ontem, as mudanças no vestibular da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. É que seu Manifesto do Partido Comunista está ao lado da música "Burguesinha", de Seu Jorge, como duas obras de conhecimento obrigatório dos candidatos. Para a próxima edição do exame, os estudantes vão precisar "estudar" dez canções e relacioná-las a temas da atualidade, na nova prova de artes e questões contemporâneas.