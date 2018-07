Direto da fonte

A crise bateu, mas apenas de leve, nos salários de altos executivos brasileiros.

Pesquisa com 2.689 profissionais, feita pelo Hay Group em 227 empresas, revela que o salário base dos CEOs no Brasil caiu 2,2% - e o dinheiro total pago encurtou em 4,3%.

Mas a remuneração dos demais cresceu... 2,6%.

Os com Diploma

Fernando Haddad e José Gomes Temporão assinaram, enfim, a portaria que revalida diploma de médico dado por universidades estrangeiras - coisa aguardada, por exemplo, por quem se formou em escolas de Cuba e tem dificuldades de trabalhar no Brasil.

Mas os interessados terão de se submeter, antes, a um exame de avaliação.

Quatro mãos

Rivais de um Concurso Chopin que se tornou célebre em Varsóvia, em 1980, dois grandes pianistas da atualidade cruzam hoje o palco da Sala São Paulo.

O vietnamita Dang Thai Son - que venceu aquele concurso - toca com a Osesp de manhã. E o iugoslavo Ivo Pogorelich de tarde, com Roberto Minczuk regendo a Sinfônica do Rio.

To write or not?

Caravana de peso para o Festival de Cinema do Rio. O roteirista de Shakespeare Apaixonado, Marc Norman, desembarca nas areias tupiniquins para comandar workshop sobre Roteiro, em outubro.

No trem das estrelas virá também o vencedor de Oscar Carlos Saldanha, que dirigiu A Era do Gelo 2 e a 3, para falar de Animação.

Sem dó nem ré

Ricky Martin desembarca no Brasil em outubro. Mas não fará shows por aqui: apenas quer encontrar, em Salvador, o amigo Carlinhos Brown. O ex-Menudo espera incluir duas músicas do baiano em seu novo CD.

Na pequena comitiva do cantor, seus filhos gêmeos Matteo e Valentino. Que, para quem não sabe, nasceram de barriga de aluguel.

Responsabilidade social

Duas esculturas que o Banco Luso-Brasileiro restaurou e conserva, como presente para São Paulo, foram escolhidas pela Associação Breast Cancer Awareness para uma campanha pela cura do câncer de mama.

O núcleo de Arte&Tecnologia da Fundação Telefônica vai trazer 35 obras da Espanha, na mostra O Cubismo e seus Entornos nas Coleções da Telefonica. A partir do dia 26, na Pinacoteca.

Para estimular o uso da bicicleta entre seus funcionários, o Grupo Pão de Açúcar ganhou bicicletário com 30 vagas. A novidade faz parte do projeto para aderir e transformar o QG do Grupo em uma sede verde.

O Instituto C&A ganhou menção honrosa no prêmio Vivaleitura, com o programa Prazer em Ler. O objetivo da promoção é incentivar a leitura entre crianças e adolescentes.

Acontece hoje, na Associação Educacional e Assistencial Casa do Zezinho, tarde de autógrafos do livro Zona de Guerra, de Marcos Lopes. No qual o autor mostra a pobreza, a morte e o abandono de todos em uma região de alta criminalidade.

Abram Szajman e Rosana Jatobá entregam o 1° Prêmio Fecomercio de Sustentabilidade, quarta-feira. Os vencedores levam R$15 mil para casa.

Acontece terça, no Iguatemi, o Leilão do Bem. Em prol da Associação Nacional de Assistência ao Cardíaco.

Para comemorar o Dia da Árvore, amanhã, a Fundação SOS Mata Atlântica realizou a ação Faça Parte da Paisagem - Plante Árvores. Foram distribuídas 120 mil mudas de espécies nativas da mata atlântica.

Depois de 6 décadas, as marcas alemãs Adidas e Puma se unem no Peace one Day, amanhã.Funcionários das duas empresas vão jogar futebol e assistir ao filme The Day after Peace, de Jeremy Gilley.