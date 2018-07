Direto da fonte

A menos de 80 dias da Conferência sobre Mudanças Climáticas em Copenhague, mais um grupo do empresariado nacional tenta costurar com o Itamaraty proposta única para o encontro. "Se o Brasil não fizer a lição bem feita e liderar as negociações, vamos ter problemas seríssimos mais à frente", explica Carlo Lovatelli, representante do agrobusiness e dos processadores de soja.

Lovatelli, mais Marcos Yank, da Unica, e Elizabeth Carvalhaes, da Bracelpa, entregaram ao principal negociador brasileiro da área, o embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado, um denso paper com sugestões. Entre elas, segundo Yank, o reconhecimento dos créditos de carbono que o setor de álcool proporciona.

Para Lovatelli, EUA e Europa, que causaram a maior parte dos prejuízos ao planeta, "não têm a menor intenção de pagar a conta e querem que o 3º Mundo o faça. Já derrubaram suas florestas e nós temos o pulmão do mundo. Temos de negociar a nosso favor."

De pai para filho

O filho do ministro Carlos Alberto Direito, homônimo do pai, vai dia 30 à sabatina de José Toffoli no Senado.

"Torço por ele. Meu pai tinha com o dr. Toffoli uma relação fraternal e declarou que gostaria de tê-lo como companheiro no STF", diz.

Crise "de grátis"

Acolher na embaixada Manuel Zelaya "é uma coisa esdrúxula, um problema que não tínhamos a menor necessidade de criar", avalia Luiz Felipe Lampreia.

Por quê? Não se trata de caso clássico de asilo, segundo o ex-chanceler: o ex-presidente não estava sendo perseguido. Faria mais sentido deixar essa iniciativa nas mãos da OEA.

Jucalipso

Juca Ferreira acaba de voltar de Cuba, onde se encontrou com dois astros da sua geração: Danny Glover e Harry Belafonte - o criador do calipso. Ambos simpatizantes de Fidel.

Fidelizando

Quem está na ilha agora é Tarso Genro. Foi articular a indicação de seu secretário, Pedro Abramovay, para o Programa da ONU contra Crimes e Drogas.

Mi matriz preferida

Discreto, como sempre, o espanhol Emilio Botin, principal acionista do Santander, esteve em São Paulo por cinco dias.

A visita coincidiu com a megaoferta de ações do banco anunciada esta semana - que tem tudo para ser a maior da história do mercado financeiro nacional.

Chamei o Zé

Maria Christina Mendes Caldeira justifica a constante presença de José Dirceu em seu Facebook.

Ele estaria ajudando a moça em sua disputa para receber a herança de seu pai, Cito Mendes Caldeira.

Bebeu? Chame Mika

Mika Hakkinen faz pit stop em Salvador em outubro. Dará carona a um bebum saído de bar. Na campanha Piloto da Vez, contra dirigir bêbado.

Paraíso perdido

As Ilhas Cayman, quem diria, pedem socorro. Os investidores sumiram, os hotéis andam vazios e os salários no governo... Atrasando.

Noite de Bach

João Carlos Martins e Dave Brubeck comandam noite especial, dia 2, no Lincoln Center, em Nova York.

Martins regendo a Bachiana Filarmônica e Brubeck executando seu Brandenburg Gate, em festa tripla de 50 anos. Os da estreia do brasileiro nos EUA, do 1º álbum de Brubeck e da morte de Villa-Lobos.

Na Frente

Rubens Barrichello foi convidado por meio do Twitter para participar do Roda Viva. O programa será em outubro.

Maria Helena Monteiro, da SulAmerica Seguros, lança hoje o SulAmerica Lab. No Espaço Nespresso.

Marina De La Riva grava seu primeiro DVD, hoje, no Teatro Bradesco. A entrada é um quilo de alimento.

Alexandre Birman desfilou seus sapatos na London Fashion Week. Na apresentação da Clements Ribeiro.

Fabrizio Giannone lança linha verde de acessórios, inspirada na Amazônia. Amanhã, no espaço A Estufa.

Augusto Cury, o brasileiro que anda desbancando até Paulo Coelho, tem novo romance. Filiado ao PV e sempre citado por Marina Silva, ele lança o livro pela Planeta.

Carlos Augusto Kalil, da Secretaria da Cultura, emprestou um filme - feito por ele em 79 - sobre o artista plástico José Antonio da Silva. Para a exposição que abre, quinta, na Galeria Estação.

Os flamenguistas andam tão solidários com o lanterna Fluminense que lançaram até campanha; "Fluminense Esperança - para doar um ponto, ligue 0800-001..."

