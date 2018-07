Direto da fonte

São Paulo conseguiu aprovação de lei na Assembleia, anteontem, para criar uma empresa de factoring que vai possibilitar a "venda" de créditos tributários. A nova estatal poderá repassar para o mercado, antecipando créditos, algo estimado hoje em R$ 4 bilhões.

Trata-se, basicamente, de impostos atrasados, principalmente ICMS e IPVA, cujos devedores já acertaram com o Estado o pagamento da dívida em parcelas, Com base nesses recebíveis, a nova empresa vai emitir debêntures.

Por lei, R$ 1 bilhão desse dinheiro vai para os municípios. Metade dos R$ 3 bi restantes, avisa o presidente da Assembleia, Vaz de Lima, podem ser negociados. Obviamente com deságio que a Fazenda e o mercado definirão.

Livro em série

Bruno Barreto foi visto em Brasília trocando figurinha com José Sarney.

Consta que ele planeja fazer minissérie, para a Globo, a partir de Samarinda, uma das criações do presidente do Senado.

Hard day"s night

Celso Amorim não tem tempo nem para comprar uma camiseta "I love New York". São 86 eventos na agenda, em quatro dias - contra apenas 64 de Lula.

Perigo real

O Itamaraty deve estar torcendo para os hondurenhos terem muito juízo. Do ponto de vista legal, como lembra Bruno Yepes, da Escola de Sociologia de Política, qualquer ação contra a Embaixada brasileira equivale a declaração formal de guerra.

"Seria o mesmo que marchar sobre Brasília", diz ele.

Sem receita

Dirceu Raposo, da Anvisa, virou retratista. Em Londres, onde está com José Temporão, para diante das farmácias, fotografa os remédios e sai discretamente.

Como já fez na Áustria, em Portugal e na Espanha.

Papá cumple años

O Grupo Camargo Corrêa prestou ontem homenagem especial ao seu fundador Sebastião Camargo.

Que faria 100 anos hoje.

Back to the future

Luiz Gonzaga Beluzzo está reabilitando os esportes olímpicos no Palmeiras. Inaugurou, anteontem, a academia de boxe do clube - que estava parada havia 50 anos.

E hoje inaugura a academia de tênis, que será comandada por Flavio Saretta, 44º no ranking mundial.

Mutirão

Tudo acertado entre Heitor Martins e Nicholas Serota, da Tate Gallery. Obras do acervo britânico virão para a Bienal de 2010.

Conexão NY

Recebido com a estrela da noite, Bill Clinton não decepcionou. No jantar patrocinado anteontem por Nizan Guanaes e Donata Meirelles, no Rockefeller Center, em Nova York, ele fez dos mercados emergentes o carro-chefe de seu discurso.

Nas mesas, convidados que iam desde Naomi Campbell e do guru John Kao ao economista-chefe do Banco Mundial, Justin Lin, e o ex-presidente mexicano Ernesto Zedillo.

Baú de letras

Textos originais datilografados por Guimarães Rosa serão escaneados para a versão fac-símile de Grande Sertão: Veredas.

Observações do escritor também farão parte da edição, que terá tiragem restrita e ainda está buscando recursos via Lei Rouanet.

Cansou?

Diferentemente de Cacilda!, montada há 10 anos, José Celso Martinez Corrêa não vai entrar em cena na continuação do espetáculo, Cacilda!!, no dia 3.

Quem for ao Oficina ouvirá apenas gravações de sua voz interpretando Décio de Almeida Prado.

Na frente

Tem a assinatura de Janaina Tschäpe o cartaz de Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, de Karim Aïnouz e Marcelo Gomes. O longa tem pré-estreia hoje, no Festival do Rio.

Aos 84 anos, B.B. King incluiu shows no Rio e Brasília na turnê que fará pelo Brasil em 2010. Além de São Paulo.

Fernando Meirelles arregaça as mangas para produzir Rosa Morena. Com direção de Carlos Oliveira, o filme conta o drama de um gay dinamarquês empenhado em adotar uma criança brasileira.

A loja-conceito das Havaianas, de Isay Weinfeld, é troféu Ouro na categoria Ambientes do prêmio Idea - espécie de Oscar do design nos EUA.

Ricardo Viveiros lança o livro Coragem, biografia do empresário Alejandro Fernandez, pela Azulsol. Dia 8, no Museu da Casa Brasileira.

Emanuelle Araújo, da Banda Moinho, apresenta hoje a final do Brasil Master Chopp, campeonato dos melhores tiradores de chope do país.

Gerd Langguth autografa o livro Angela Merkel, Ascensão ao Poder. Domingo, no Clube Transatlântico.

Dúvida do dia: o que faz a bandeira do Rio de Janeiro junto ao sofá-cama de Zelaya?

Direto da fonte

Colaboração

Doris Bicudo doris.bicudo@grupoestado.com.br

Gabriel Manzano Filho gabriel.manzanofilho@grupoestado.com.br

Pedro Venceslau pedro.venceslau@grupoestado.com.br

Marilia Neustein marilia.neustein@grupoestado.com.br