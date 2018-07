Direto da fonte

Nunca antes, neste País, governo e oposição conversaram tanto. Depois de José Serra reunir-se com Cândido Vaccarezza no final de semana e com Dilma anteontem, José Aníbal teve longo jantar com Franklin Martins em Brasília, no qual falaram de tudo. E Aécio tem encontro marcado com Ciro para o começo da semana.

Na conversa de Aníbal com o ministro, segundo se apurou, houve algumas divergências. Por exemplo, quando Martins comentou que, no Planalto, há quem ache que Aécio pode ser o adversário mais difícil, pois seu potencial de crescimento é desconhecido.

Corações partidos

Aviso aos amigos dos dois: não convidem Geraldo Alckmin e Gabriel Chalita para viver no mesmo planeta.

Direto ao ponto

Pensando no fim de semana de André Puccinelli, governador do Mato Grosso do Sul, Cláudio Nascimento, do grupo carioca Arco-Íris, mandou-lhe de presente o livro Tornar-se Gay, o Caminho da Autoaceitação, de Richard Isay.

Acompanhado de um bilhete carinhoso: "Caro governador, para sua reflexão..."

Home, sweet home

Eduardo Paes tem motivo dobrado para não querer uma ponte aérea SP-Rio operando entre Jacarepaguá e Campo de Marte.

O prefeito mora na Barra, pertinho do aeroporto.

Em pingo d"água

Orestes Quércia decidiu vestir de vez a camisa.

Semana que vem desembarca no Rio para tentar tirar o PMDB de perto de Dilma.

Outros 500

Com Edu Lobo e Zizi Possi no palco, a Fiat faz grande festa na quarta-feira, no Copacabana Palace, para lançar o Cinquecento.

Que chega em outubro, por algo como R$ 60.000.

Carro de apoio

José Carlos Pinheiro Neto, da GM, falou ontem com Yeda Crusius.

Cumprimentou-a pela promulgação da lei que conferiu benefícios fiscais à expansão da fábrica da GM em Gravataí, de R$ 1,4 bilhão.

Acelerando

Bruno Senna e a irmã Bianca comandaram a festa dos 15 anos do Instituto Ayrton Senna na Embaixada de Roma, no fim de semana.

Em torno de três carros usados pelo piloto: na F-1, na F-3 e na Fórmula Ford.

Hora e vez de Josué

Descoberto por Walter Salles, Vinícius de Oliveira, o Josué de Central do Brasil, alçou voo solo mesmo.

Está no elenco de A Hora e a Vez de Augusto Matraga: o Filme, baseado no conto de Guimarães Rosa.

X da questão

Descoberto: a oferta que Eike Batista fez ao Bradesco, buscando comprar a parte do banco na Vale, incluía "um algo a mais".

Queria que a Vale ficasse com algumas de suas empresas que têm nome que acaba com X.

Finalmentes

Saída para o caso do Banco BMD (que sofreu intervenção há nove anos) à vista.

O Fundo Garantidor de Créditos firmou compromisso para propor solução para o caso.

Mais novidades na semana que vem.

Dama do Rio

Jeanne Moreau escolheu "manteau" desenhado pelo amigo Pierre Cardin para a abertura, anteontem, do Festival do Rio.

Depois foi jantar com Cacá Diegues. E avisou: vai assistir, segunda, ao filme do diretor, Joana Francesa, do qual foi protagonista há 36 anos.

Tipo exportação

A TV Brasil está estruturando canal internacional de notícias em português.

O primeiro foco? África.

Na frente

Jovelino Mineiro abre as porteiras de sua fazenda em Rancharia, SP, para tradicional leilão de gado, dia 4. Os preços serão altos. Afinal, trata-se da única propriedade brasileira habilitada a exportar embriões bovinos para os EUA e Canadá.

É com show de voz e violão de Gilberto Gil que será encerrada a temporada de pré-inauguração do Teatro Bradesco. No Shopping Bourbon, na terça.

Regina Silveira volta-se para o universo infantil e lança O Olho e o Lugar. Hoje, na Livraria da Vila da Lorena.

Em clima intimista, Paulo José vai convidar amigos e colegas de métier para participarem do documentário sobre sua vida. Pedro Freire dirige.

Ed Motta reúne suas grandes paixões, vinho e vinil, no show do dia 2, no Iguatemi.

Acontece amanhã, no Cidade Jardim, a final brasileira do Arno Elite Model.

Rubens Ricupero, José Goldenberg e Cândido Mendes participam, segunda, de homenagens a Franco Montoro e dom Candido Padim, pelos 18 anos do Instituto Jacques Maritain. No Mosteiro de São Bento.

Bastaram 20 minutos para que esgotassem os ingressos de Bastardos Inglórios, dia 7, no Rio. É que Quentin Tarantino, diretor, estará na sessão.

O Parque do Ibirapuera mudando de nome? Foi o que Agnaldo Timóteo pediu na Câmara. Quer que se chame... Parque Michael Jackson.