Direto da fonte

CAÇA AOS CAÇAS

O que significa, para EUA, França e Suécia, o novo prazo - até 2 de outubro - para entrega das ofertas de caças à FAB? Segundo fontes, as concorrentes Dassault, Boeing e Saab correm para baixar os custos.

Como? Adaptando, para o padrão Brasil, os níveis europeus e americanos de salários, custo de terrenos, manutenção e infra-estrutura.

GENÉRICO

Ao saber que Michelle Obama se havia negado a participar de editorial para a Harper''s Bazaar japonesa, a revista não perdeu a pauta.

O que fez? Reproduziu os jardins da Casa Branca como cenário e vestiu uma boneca com réplicas das roupas da primeira-dama.

Detalhe importante: a Michelle falsa é branca e loira.

BRIMOS NA FOLIA

Uma inédita mistura de sambistas brasileiros... e libaneses! Essa é a receita que está tomando as noites de Beirute, Zahle, Batroun e Tiro, no Líbano, no Carnaval Café Najjar 2009 - que vai até quinta-feira. Com ajuda da Embaixada, que convocou mais de 30 sambistas brasileiros, a festa inclui workshops e um atrativo fatal: ninguém paga nada.

ERRO GARANTIDO

Acaba de ser criado, pela CCJ do Senado, o seguro incompetência.

O "Ato Olímpico", que trata da candidatura do Rio para as Olimpíadas e foi aprovado na semana passada, antecipa-se aos hábitos dominantes. Em um de seus artigos, já prevê a destinação de recursos "para cobrir eventuais déficits operacionais do comitê organizador".

VIVA US INTALIANU

O sotaque italiano da Mooca, conhecido como "moquês", pode ser transformado em patrimônio imaterial da humanidade. A ideia, na Câmara, é homenagear o estilo que o poeta Juó Bananere consagrou em La Divina Increnca.

Até agora, um dos únicos "bem imateriais" brasileiros a receber a honraria foi a voz do cantor Jamelão.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

O Formare, da Fundação Iochpe, oferecerá o jogo educacional Bate-Bola Financeiro, da Visa, em parceria com a Fifa, às empresas parceiras. Destinado a jovens de baixa renda de 72 escolas.

A Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia realiza, amanhã, no vão livre do Masp, a campanha Linfoma é Câncer. Informação é Vida. Quer o maior número de adesões ao Manifesto pelo Direito de Acesso ao Melhor Tratamento, que será entregue a José Gomes Temporão.

A Caixa Econômica Federal aderiu aos "Princípios do Equador", adotados por instituições financeiras na gestão de questões socioambientais.

A Editora MOL levou para casa o Prêmio Fecomercio de Sustentabilidade. Pelo projeto da revista Sorria*, feito para o GRAAC.

Acontece amanhã festa beneficente no Avenida Club. Em prol da ONG Turma da Sopa.

Giulia Gam assistiu, semana passada, aos curtas produzidos por alunos das Oficinas Tela Brasil, projeto de Laís Bodanzky e Luiz Bolognesi para jovens de baixa renda.

O Lar Escola São Francisco recebe até dia 5 doações de brinquedos novos para o IV LESF Dia Feliz.

A organização do Fashion Weekend Kids, no Iguatemi, ofereceu a AMEM um cantinho para expor trabalhos das crianças da instituição.

O Instituto Gabi promoveu, semana passada, a festa Gabi Dance no O Bar Baro. Para angariar fundos para sua sede.

A Santo Antônio Energia assina o Comunicado de Copenhague, sobre as Mudanças Climáticas que será apresentado na Conferência do Clima, na Dinamarca, em dezembro.