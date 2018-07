Direto da fonte

Reflexo de uma melhora consistente no quadro da crise econômica, a agenda de Luciano Coutinho, do BNDES, está um pouco mais leve. Durante quase um ano ele trabalhou mais de 16 horas por dia, saindo do banco depois da meia-noite. "Agora as coisas se tranquilizaram", contou à coluna.

A demanda de recursos do banco voltou ao nível pré-crise? "Ainda faltam uns 15%", contabiliza. Os setores de máquinas e equipamentos vão bem, os de material de construção melhor ainda, mas falta recuperação maior na indústria manufatureira.

"Ela certamente virá."

Chute à distância

O futuro do estádio do Pacaembu começa a ser decidido hoje. Walter Feldman, do Esporte, recebe dos vereadores o projeto para que o estádio passe para a iniciativa privada. O Corinthians desistiu? "Não, mas podem entrar no projeto um banco ou até uma marca de tênis", desconversa.

Já para se tornar uma arena digna de receber a Copa de 2014, ele precisaria de pelo menos R$ 200 milhões.

Sem curvas

Pressões à parte, o Itamaraty avisa: não pensa em mudar sua estratégia em Honduras. Vai continuar defendendo volta de Zelaya ao poder.

Cartão amarelo

A confusão em Honduras bateu na Copa do Mundo. Os EUA, que suspenderam a ajuda de US$ 30 milhões ao país, não querem ir dia 10 de outubro jogar em Tegucigalpa, pelas eliminatórias.

Pedem que a FIFA transfira o jogo para El Salvador.

Estrelas verdes

PV anuncia no fim da semana, em Brasília, a lista de novos filiados - gente disposta a ajudar a candidatura de Marina Silva.

Garante que tem pesos pesados dos meios empresariais e artísticos.

Cruzeiro da fé

Myrian Rios segue os passos de Roberto Carlos. Ao lado do padre Fábio de Melo, será a estrela do 1º Cruzeiro Católico do Mundo.

O Navegando com Nossa Senhora zarpa em fevereiro.

Gringocóptero

Nem bem começou a construção da casa, a Petrobrás está comprando copos de cristais. Adquiriu 50 helicópteros para usar nos projetos do pré-sal.

Nenhum deles nacional.

Multiplicação de pães

Irving Picard, o advogado das vítimas de Bernard Madoff, tem um probleminha a resolver. Nas suas contas, 2.336 investidores perderam, na tal pirâmide, cerca de US$ 13 bilhões.

Quantos apareceram para cobrar as perdas? Exatos 15.870 cidadãos.

Madeira !!!

O Ibama do Maranhão decidiu aderir ao controle eletrônico na fiscalização.

Fiscais identificaram fraude em 57% dos relatórios sobre a ação das madeireiras.

Mundo da Lua

Buzz Aldrin, segundo homem a pisar na Lua, desembarca em novembro no Rio.

Para festa de 40 anos da Apolo 11. No Clube de Astronomia Louis Cruls.

Ossos Do ofício

Cauã Raymond ouriçou a boate The Week no sábado.

Não, o moço não mudou de turma. Só está fazendo pesquisa para encarnar personagem homossexual no novo filme de Toni Venturi. Ainda sem nome.

Roliúde carioca

Nem só de filmes vive o Festival Internacional de Cinema do Rio. Nas conversas entre produtores durante o fim de semana, começou a tomar forma uma espécie de Hollywood tupiniquim - a Rio Film Commission. Objetivo? Atrair para a cidade mais produções importantes e profissionalizar filmagens ali realizadas.

Reunidos em paralelo à programação, eles até já escolheram um diretor - o americano Steve Solot, ex-Motion Picture Association. Impulsionado pelo fundo Rio Global, o grupo delineia algumas metas. Uma delas, planejar um pólo audiovisual na zona portuária. Outra, adotar o cash rebate, sistema que permite devolver aos estrangeiros 5% do que for investido no Rio.

Querem Sergio Cabral e Eduardo Paes comandando o grupo que, no começo de 2010, vai oferecer a Cidade Maravilhosa em Los Angeles.

Três produções internacionais estão no balaio. Chasing Bohemia, de Stephen Hopkins; Rio Eu te Amo, com vários diretores; e o filme de Woody Allen em 2011.

Na frente

Acontece hoje o Leilão Pratos para Arte, em prol do Museu Lasar Segall, comandado por Sonia Matarazzo, com 48 trabalhos. Entre eles os de Arnaldo Antunes, Maria Bonomi (foto) e Tomie Ohtake. No Trio.

Henrique Meirelles fala hoje sobre "O Brasil Saindo da Crise", em seminário organizado por João Doria, no Caesar Park. À noite, é centro de uma homenagem na casa de Marcos Arbaitman.

Hoje a DDBDM9 comemora seus 20 anos com um festão no Jockey Club.

O Na Mata Café recebe hoje a dupla Brothers of Brazil. Lançamento do CD Punknova.

A revista do The New York Times dedicou no fim de semana 11 páginas ao Instituto Inhotim, de Bernardo Paz.

Causaram constrangimento os adesivos distribuídos no fim de semana, em Natal, durante seminário com Serra e Aécio: "PSDB a favor do BraZil".

