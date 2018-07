Direto da fonte

Tem gente bastante preocupada com a investida do Estado sobre empresas privadas. Além do tiroteio sobre a Vale, está em curso forte investida do BB em cima do setor de seguros.

O banco avisou, esta semana, que vai revelar o novo desenho dessa sua área até o fim de outubro, quando terminam as conversas com parceiros do setor.

São seis as empresas que compõem o grupo segurador do BB. Mas o banco federal só tem controle sobre uma, a Aliança.

Querem mais.

Marcação cerrada

Integrantes da Fifa deram sinais de irritação com o São Paulo durante reunião esta semana, no Rio. Acham que o clube transformou uma discussão técnica em evento totalmente emocional.

O que a Fifa quer é que o estádio do Morumbi se torne viável para receber o público da Copa 2014.

Há quem desconfie que o Estado de São Paulo pode acabar não abrindo o evento.

SALVADOR OU RIO?

Está no Brasil Terry Angstadt, presidente da Formula Indy. Ou seja: está nos finalmentes a decisão sobre onde será a prova no Brasil.

Back to the past

Mais um problema para a coleção de Kassab.

O "centrão", grupo que dá as cartas na Câmara Municipal, pediu "análise rigorosa" de todos decretos do prefeito entre 2005 e 2009. Antonio Carlos Rodrigues, líder do grupo e presidente da casa, está em campanha para trazer de volta o poder que as subprefeituras perderam.

DE ESTIMAÇÃO

Ronaldo, o "Fenômeno", virou brinquedo.

O Corinthians lançou linha de miniaturas do craque alvinegro: um mini-Ronaldo bem mais magro que o original. O preço? R$ 79.90.

Sem jeitinho

Lula teve uma boa razão para voltar de Nova York e passar dois dias no Brasil, antes de ir para Copenhague brigar pela Olimpíada.

Se a temporada lá fora fosse maior, precisaria de autorização do Congresso.

BATIDÃO

Juca Ferreira, da Cultura, anda curtindo um novo tipo de som, o... funk.

Pretende criar o Festival Nacional do Funk.

Mea culpa

"A melhor solução para evitar a violência é os EUA insistirem firmemente para que ele (Zelaya) se entregue às autoridades hondurenhas, seja preso e julgado."

A proposta foi feita ontem, em editorial, pelo Wall Street Journal. A derrubada de Zelaya, diz o WSJ, foi legítima e ele só "sobreviveu" com o apoio dos EUA.

Peru anônimo

A Brasil Foods aceitou nova forma de vender peru. Fornece o produto sem nome da Sadia ou Perdigão, para a cadeia ASDA - a quarta maior da Inglaterra. Entra o nome dos ingleses.

GUARDA-SOL

Carlos Giannazi, do PSOL, mandou projeto à Assembleia que obriga o Estado a distribuir gratuitamente protetor solar para os... albinos.

FOTOSSÍNTESE

A cruzada do príncipe Charles contra o desmatamento dá bons resultados. Abre-se hoje, em Londres, a mostra Threat ("Ameaça"), do fotógrafo Daniel Bertrá. Que vai depois a Paris e Berlim.

COFFEE BREAK

Indagada sobre seu próximo projeto, Glória Perez foi rápida: "Deus me livre, não quero pensar nisso." Pudera: ela escreve sem assistentes.

Glória embarca para Cannes, onde Globo e Telemundo comemoram a co-produção da nova versão de O Clone.

NA FRENTE

A Fundação Luso Brasileira faz jantar amanhã para apresentar seu novo presidente: Miguel Horta e Costa, ex-presidente mundial da Portugal Telecom e atual vice-presidente do Banco Espírito Santo. No Hotel Tivoli.

Começa hoje, no Itaú Cultural, a exposição Ocupação Leminski. Com direito a leitura de poemas por Alice Ruiz Leminski, Mário Bortolotto e Ademir Assunção.

Ivaldo Bertazzo e Yacoff Sarcovas estão entre os convidados do IIº Congresso de Cultura Iberoamericana. A partir de hoje, no Sesc Vila Mariana.

Cristiana Arcangeli e Nelson Kaufman pilotam jantar de lançamento da coleção de jóias Black, para Vivara. Hoje, na casa da empresária.

Foi criado segunda-feira , em Washington, o Prêmio Sergio Arouca de Excelência em Saúde. Uma ideia de José Temporão, da Saúde.

Paula Dip autografa hoje o livro Para Sempre Teu, Caio F. No Sesc Consolação.

Slogan inspirado em Che Guevara e adaptado especialmente para os cada vez mais tensos de Tegucigalpa: "Hay que Hondurecer, pero sin perder la ternura..."