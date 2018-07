Direto da fonte

O Conselho Nacional de Secretários da Fazenda, Confaz, está metido em razoável confusão. Ao verem negadas as validações de isenções fiscais no STF, os representantes de Rondônia, Pará e Paraná resolveram se revoltar.

E Rondônia deu o recado: não vota nada até que o Confaz resolva a situação.

Como as decisões precisam de aprovação de todos...

Escola Itamaraty?

Os que assistiram ao ataque de nervos de Edgar Telles Ribeiro, embaixador do Brasil na Tailândia, no restaurante Em Casa, no Rio, sábado à noite, ficaram surpresos com a falta de... tudo.

Até o famoso "você sabe com quem está falando?" o diplomata evocou.

Vermelho eleição

É de João Santana a recomendação para que Dilma apareça sempre de vermelho em encontros do PT - como também fizeram, no fim de semana, Lula e Marisa.

Só que estes seguem o figurino há muuuitas eleições.

Mutirão de ópera

Juca Ferreira gostou da ideia lançada por Jamil Maluf - criar um circuito de produção de óperas reunindo casas de vários Estados. Já avisou que vai procurá-lo para falar do assunto.

A proposta do maestro, em artigo no Estado, é reduzir custos com esse mutirão. A ópera produzida seria levada nas cidades que a bancaram.

Mutirão 2

Outra iniciativa do ministro da Cultura: um pacotão de Natal, a ser anunciado dia 31. Com liberação de R$ 50 milhões, via Lei Rouanet, para patrocínios culturais em teatro, dança e música.

O cinema fica fora dessa.

Porta fechada

Com olhos na Copa e na Olimpíada, grupos dispostos a construir apart-hotéis no Rio tiveram uma surpresa, semana passada.

Eduardo Paes avisou que não quer conversa sobre esse modelo de investimento.

Verdinhas.com

Marina Silva incorporou Barack Obama.

O PV coloca no ar, no sábado, novo portal para receber pequenas doações.

Minha casa

A pré-estreia de Lula, o Filho do Brasil está fazendo um bem danado à Cia. Cinematográfica Vera Cruz.

Prefeitura e empresas de São Bernardo estão bancando recauchutagem total na sala de exibição.

Lucia''s Collection

Vão a leilão, dia 9, pela Sotheby"s, em Nova York, as joias da impressionante coleção de Lucia Moreira Salles, com peças montadas pela Cartier, Van Cleef & Arpel"s e Bulgari, entre outras, com características que coincidem com as da dona: a discrição.

Destaque para um anel de esmeralda que já foi da coleção pessoal do rei Farouk, avaliado entre US$ 400 mil e US$ 600 mil, do joalheiro contemporâneo Jar.

Ao que consta, os recursos obtidos serão doados para o Synergos Institute e a ONG Rio Voluntário.

Dinâmica, a dupla

Regina Duarte volta ao horário nobre em outubro. Ao lado de Glória Pires, em novela de Gilberto Braga.

Tinta no ventilador

Helicóptero desavisado pousou no heliponto da RedeTV! quando o local estava sendo pintado. A ventania espalhou tinta branca e manchou 150 carros.

Que a emissora de televisão prometeu polir, um a um.

Pole station

Serra vetou, mas a Assembleia paulista ressuscitou.

A estação Jardim do Metrô, na Zona Norte, vai se chamar... Ayrton Senna.

Cabra-cega

Sergio Cabral e Lula farão passeio no escuro, dia 17. Abrem trecho do metrô-Rio.

Herança bendita

O legado de Gianni Ratto, ícone do teatro, está sendo digitalizado e disponibilizado por Vaner e Antonia Ratto, mulher e filha do escritor.

Que planejam também abrir instituto com o seu nome.

Na frente

Maria Fernanda Cândido será mestre de cerimônia, hoje, da festa de inauguração do Shopping Vila Olímpia.

Nessia Leonzini lança hoje, pela Bei, o livro Manhattan. E abre a mostra Coleção 9, sob sua curadoria. Na Luisa Strina.

Franz e Lorian von Fürstenberg pilotam jantar e leilão beneficente em prol do Instituto de Microcrédito para Mulheres - o Credipaz. Sábado, no São Francisco Golf Club.

Paulo Markun lança seu livro Cabeza de Vaca, amanhã, na Saraiva do Higienópolis.

A Sony apresenta, na Feira Internacional da Amazônia, seu novo Eco Logo. Trata-se de selo que destaca os produtos sustentáveis da marca. Amanhã, em Manaus.

A Cia. Only Broadway está no Club A, com revivals de clássicos como Cabaret, Chicago e All That Jazz. Sob a direção de Fernanda Chamma.

Gustavo Rezende abre a exposição Crepe Sexy Thing. Amanhã, na Marilia Razuk.

Depois da Lei Seca, vem aí a Lei...Úmida. Avança na Câmara projeto que estende o teste de bafômetro para condutores de barcos. Quem for flagrado perde a habilitação. E volta para casa... a nado?

Direto da fonte

