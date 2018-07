Direto da fonte

José Gomes Temporão colhe os primeiros frutos de um acordo de transferência de tecnologia entre o Laboratório Indar, da Ucrânia, e a Fundação Oswaldo Cruz - que, dentro de alguns anos, passa a produzir insulina 100% brasileira.

É que, com o acordo, o preço da medicação importada desabou. Em pregão para adquiri-la, esta semana, com cinco empresas na disputa, o Ministério da Saúde economizou R$ 29,7 milhões em relação a 2008. O frasco do produto, que antes batia nos R$ 5,48, agora ficou por R$ 3,28.

É um avanço e tanto. Quando começaram os pregões para aquisição da insulina, em 2004, o preço estava nas nuvens: R$ 17,80.

Drogas, sou contra

O que as cruzadas contra drogas não são capazes de fazer. FHC almoçou esta semana com Tarso Genro.

Cardápio? O novo projeto do governo sobre o assunto.

Drogas 2

A causa é séria, mas FHC não perde a chance de fazer humor. Tem dito que, se a questão das drogas fosse igual à do cigarro, chamaria o... José Serra.

Cuja campanha antifumo, como mostram dados de ontem, vai de vento em popa.

Mãe, amante

Glória Pires mal começou a ser a mãe de Lula nas telonas e Bruno Barreto já quer cooptá-la para ser a companheira de uma poetisa norte-americana.

O cineasta levará à tela Um Porto para Elizabeth Bishop, de Marta Góes, e quer a atriz no papel da amante brasileira de Elizabeth, Lota de Macedo Soares.

Ho, ho, ho

Curso de formação de Papais Noéis, em São Paulo, está orientando os bons velhinhos a evitar beijos e contato físico com as crianças.

Morreu na praia

Rogério Nogueira cedeu e não levou. Tirou de seu projeto que proibia cobrar por estacionamentos nos shoppings os supermercados, para que ela pudesse ser aprovada na Assembleia.

E mesmo assim ela acabou derrubada - não pelos seus pares, mas pela Justiça.

Ninho financeiro

Se Henrique Meirelles, do BC, relutou em tornar pública sua opção política, anteontem, durante discurso no jantar da Febraban, Guido Mantega o fez por ele.

O ministro da Fazenda destacou que Meirelles fala cada vez mais e estaria adquirindo novos hábitos. "Ele falou até da questão social", ressaltou Mantega, bem humorado. Apesar de estar em um ambiente que não lhe é exatamente favorável.

Ninho financeiro 2

O fato não causou constrangimento a Meirelles, sentado em mesa com o próprio Mantega, Lázaro de Mello Brandão, Fabio Barbosa, Luiz Trabuco, Pedro Moreira Salles, Roberto Setubal e... Orlando Silva.

A presença do ministro dos Esportes inspirou outra avaliação de Mantega. Ele disse desconfiar que a presença de Silva no jantar teria alguma relação com a arrecadação de recursos para a Olimpíada de 2016...

Ninho financeiro 3

Notado: o presidente do Banco do Brasil não estava sentado à mesa principal.

TUDO AZUL NO PLANETA VERDE?

Desistam os criadores de caso. Marina Silva deixou claro anteontem, em conversa com a coluna em jantar para 80 pessoas na casa da socialite-verde Ana Paula Junqueira, que eventuais críticas ao governo Lula nada têm a ver com sua relação pessoal com o presidente - que ela respeita, e muito.

Exemplo? "Ter convivido por 30 anos com Lula formou um laço que jamais será desfeito." Pouco depois repetiu a dose, quando lhe foi pedido que comentasse a comparação de Miriam Leitão - de que ela também era pobre e analfabeta, mas "aproveitou uma fresta", estudou e se formou. "Não comento as ideias dos outros", limitou-se a dizer.

E em seguida resumiu o que pensa do affair Caetano-Lula: "Narciso acha feio o que não é espelho. Caetano não é isso. Ele não acha feio quem não é igual a ele."

Sobre falta de espaço para críticas: "Às vezes não é o Lula que cerceia a liberdade e sim as pessoas em volta dele. Ele foi criticado a vida inteira e sabe o que é isso."

Sobre Brasil e as metas para Copenhague: "A meta de 38,5% é a mesma de alguém que planeja engordar 20 quilos e avisa que só vai engordar 10. Por ela, vamos queimar mais carbono até 2020. São Paulo fez o certo, propondo redução de 20% em relação a 1995 até 2020."

Sobre cobranças que recebeu no quesito crença: "As pessoas já se preocuparam, no passado, com o fato de FHC não ter religião. Agora estão preocupadas com quem tem religião."

Sobre Ahmadinejad: "Hoje, eu não o receberia. Mas Lula deve ter motivos de Estado."

A noite foi marcada, digamos, por uma grande diversidade ambiental. Com tranquilidade, Marina transitou em rodas que incluíam o Lama Gangchen, o padre Carlos Camacho, mais Gilberto Miranda, Daniela Ciccarelli, Roberto Klabin, Guilherme Leal e Guilherme Affonso Ferreira. Gente que a ouviu citar, num discurso em voz baixa, alguns de seus "apóstolos" preferidos, como o filósofo francês Edgar Morin e sua "comunidade de pensamento", Joseph Campbell e Leonardo Boff.

Os convidados fizeram uma só pergunta sobre política externa. Que levou Marina a deixar claro que entende a atual divisão entre as ações palacianas e o Itamaraty.

Na FRente

O amor solidário em forma de arte é a linha central da exposição 4 Meninas. Amor, Por Favor, que reúne trabalhos de Vanessa Pedote, Ana Mesquita Melgaço, Beatriz Ratacheski Caldeira e Carolina Rocha, no MyNY Bar, a partir de amanhã.

Na mesma exposição vem à luz a associação Amor, Por Favor, dedicada a crianças e adolescentes carentes e crianças portadoras de câncer.

Paul Krugman realiza palestras sobre a crise econômica e o Brasil, promovida pela HSM. Segunda, repetindo na quarta. Na ExpoManagement.

Alexandre Herchcovitch vai lançar uma linha de... brigadeiros. Em parceria com o ateliê Maria Brigadeiro.

Jackie Dalabona promove a semana beneficente Custa Poko Conservar, em prol da WWF. Segunda, na Poko Pano dos Jardins.

Teresa Perez vai participar, literalmente, da festa de lançamento da nave SpaceShip Two, da Virgin Galactic. Dia 7, na Califórnia.

Robson Trindade faz palestra sobre Visagismo. Segunda, no Maksoud Plaza.

Com a quebra de US$ 59 bilhões de Dubai, mudou o "filme" do todo-poderoso xeque Ahmed Al-Maktoum. O que corre pelo mercado financeiro é que sai o homem das "Mil e Uma Noites" e entra o moço de "A Ilha da Fantasia."