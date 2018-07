Direto da fonte

O bar itinerante Antarctica Sub Zero, instalado em um estacionamento, tirou o sossego dos moradores de Vila Madalena. Além de um compressor ligado noite e dia, a música, muito alta, não deixa ninguém dormir.

Como o PSIU fez ouvidos moucos, a esperança de todos é que o bar vá logo para a... sua próxima parada, em São José do Rio Preto.

Ronaldo na Copa

Ronaldo será, sim, convocado para a Copa do Mundo. Mas não pela CBF. Wanessa Camargo e seu marido, Marcus Buaiz, amigos do jogador, vão convidá-lo para integrar uma comitiva de torcedores que irá à África do Sul.

E a fase boleira de Wanessa não termina por aí. A neta de Francisco fará show privê no casamento de um jogador de futebol em dezembro.

Correndo por fora

Nem PUC, nem USP, nem Unicamp, nem UFRJ. Deu no placar da Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia que oito dos 10 primeiros colocados no exame nacional escolheram a Fundação Getúlio Vargas para fazer o mestrado.

Dos 10 geniozinhos, 5 fizeram graduação na FGV, incluindo o 1º colocado.

Permitido proibir

Estudantes de 8ª série de uma escola pública de SP querem proibir beijos e abraços entre namorados no colégio.

A ideia foi parar na Câmara Municipal, dentro do Projeto Parlamento Jovem, em que estudantes brincam de vereadores apresentando e votando leis fictícias.

A nova "lei" acabou aprovada "por unanimidade".

Match point

Único circuito sênior de tênis da América do Sul, o Citibank Masters Tour deste ano trouxe surpresas.

Marcelo Saliola foi o campeão. Entre os empresários, venceu a dupla do mercado financeiro Ronaldo Barsotti e Guilherme Horn, que superou Gilberto Caldart, da MasterCard l, Rogério Oliveira, da IBM e Marcus Vinícius Freire, do COB.

Responsabilidade social

A Praça Benedito Calixto recebe hoje a 1ª Feira Cultural Inclusiva, que se empenha em promover a cidadania e o combate ao preconceito. O evento celebra o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.

Quinze participantes do Concurso Talentos da Maturidade, do Grupo Santander, serão homenageados por obras nas categorias Artes Plásticas, Música Vocal ou Literatura. Amanhã, em Campinas.

Paula Toller vai figurar no Calendário 2009 do Retiro dos Artistas - cujo tema é Música Popular Brasileira. A renda das vendas será revertida para a instituição, que abriga artistas aposentados.

A rede Amor aos Pedaços vai destinar parte da renda do Bolo Boas Festas, carro-chefe do Natal, ao GRAACC.

Acontece dia 6, na Cidade Universitária, a 9º Corrida Shalom pela Paz. Organizada pela Corpore e pela Comunidade Shalom. Em prol da Oficina Abrigada de Trabalho.

Wanderléa, Maria Alcina, Zezé Motta e Virginia Rosa apresentam quinta, para a Usiminas, o Natal Bem Brasileiro, no Teatro Cleyde Yáconis. Preço do ingresso? Um brinquedo em bom estado.

Pares de óculos da Ray Ban customizados por artistas como Adriana Barra, Nando Reis e Finok, entre outros, foram a leilão em prol da Fundação Dorina Nowill.

Jovens cantores e percussionistas do programa Árvore da Vida - Jardim Teresópolis vão gravar um CD infantil baseado no livro A Zeropeia. Escrito pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho.

Os institutos Alpargatas e Camargo Corrêa entregam este mês, nas escolas da Paraíba, as últimas bibliotecas do Projeto Pró-Biblioteca.