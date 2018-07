Direto da Fonte

Incomodados, hóspedes de um spa de luxo de Gramado, o Kurotel, pediram, no feriadão, que um casal ali hospedado não fosse incluído nas atividades conjuntas. Renan Calheiros e a mulher, Verônica.

O hotel não quis comentar.

Fumacê

A lei antifumo, tudo indica, tirou folga no carnaval. Polícia e Vigilância fizeram uma blitz no camarote do Corinthians, no Anhembi - mas tudo se ajeitou com uma advertência a um folião.

E no Rio a proibição de fumar foi ignorada nos camarotes de duas cervejarias - onde foram consumidos variados tipos de cigarro.

Xadrez tucano

O PSDB do Paraná deve definir, na segunda, se vai de Beto Richa ou Álvaro Dias para o governo. Se der Álvaro, seu irmão Osmar Dias, do PDT, talvez desista de concorrer.

O que enfraqueceria o palanque de Dilma e interessaria muito a Serra.

Vai submergir?

Celso Amorim tem em mãos um problema de peso. ONGs ambientalistas vão ao Itamaraty, dia 23, para defender a preservação da baleia jubarte.

Querem do governo posição contundente sobre o tema.

Verde musgo

O PV já sofre os males de partido grande: um grupo de dissidentes sai a campo para criar o Partido Livre.

Para defender bandeiras semelhantes - legalização de aborto, das drogas, casamento de homossexuais... - mas de forma mais radical.

Tive um sonho...

Desde que assistiu ao filme Invictus, Walter Feldman não pensa em outra coisa.

Pendurou uma frase de

Mandela no gabinete, conseguiu autorização para uma exibição pública, hoje, na Secretaria dos Esportes, e distribuiu os ingressos.

É o mercado, gênio!

O governo australiano não vai interferir na negociação de preços de minério de ferro entre as mineradoras do país e a China.

Simon Crean, ministro do Comércio, explica: o fato de a Austrália ter reconhecido a China como economia de mercado significa que o país asiático deve deixar o mercado decidir o preço.

Sobre rodas

Em janeiro, o álcool subiu 12% e o IPVA, na média, ficou 6,7% mais barato.

Tudo somado, o que inclui preços de peças, os carros ficaram 2,86% mais caros no mês, diz a AutoInforme.

Cruz de Malta

Depois de Corinthians e São Paulo, chegou a vez do Vasco na telona.

Chama-se O Sentimento Não Pode Parar o documentário que José Henrique Fonseca começa a produzir.

Cepal do Direito

Começa semana que vem um "contra-ataque jurídico" ao chavismo no continente. Juristas do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e outros reúnem-se em Bogotá, durante três dias, para instalar uma espécie de "Cepal do Direito".

Oscar Vilhena Vieira, Luciana Gross Cunha e Ronaldo Macedo Jr., todos da GVLaw, são os brasileiros convidados.

A missão? Debater a democracia, os direitos humanos e o Estado de Direito à luz das regras constitucionais.

Pole position

Quem quiser assistir ao GP do Brasil precisa acelerar. A prova marcada para 7 de novembro em Interlagos já está com 70 por cento dos ingressos vendidos.

Há preços para todos os tipos de bolsos - de R$ 575 até R$ 8 mil, em camarotes.

A organização calcula que o evento trará R$ 180 milhões para a cidade.

O sem-autor

A Harper & Collins trocou as bolas da capa espanhola de O Vencedor Está Só.

O autor é... Paulo Coehlo.

Dogbook

O Facebook virou porta de saída para cães abandonados. Bichinhos com perfil ali postado pela União Internacional Protetora dos Animais e a Fischer + Fala, já têm amigos virtuais.

Quem se habilita a adotar?

Leveza do ser

Victoria Beckham arrumou causa para defender: a das modelos magérrimas.

"Acho que não devemos discriminar as meninas por serem magras demais", disse à ABC americana.

Bola oval

Amantes do rúgbi brasileiro fazem festa: conseguiram patrocínio de peso para as seleções masculina e feminina do esporte.

Werner Grau Neto, Martin Jacó e outros do Grupo de Apoio ao Rugby Brasileiro acertaram apoio da Topper.

Na FRente

Alberto Guzik sai amanhã da UTI do Hospital Santa Helena. Onde se submeteu a uma cirurgia no estômago.

Se a Sapucaí exibiu celebridades, Olinda atacou de... cineastas. Lá estavam, nos desfiles, Heitor Dhalia, Karin Aïnouz, Marcelo Gomes, Cláudio Assis e Lírio Ferreira.

O Centro Cultural Banco do Brasil abre, segunda, a exposição Expedição Langsdorff.

Sai em outubro Um Erro Emocional - novo livro de Cristovão Tezza. Pela Record.

O romance do filme Dear John, que tirou Avatar da liderança das bilheterias nos EUA, chega ao Brasil pela editora Novo Conceito, em abril.

Ivam Cabral vai a Portugal falar de políticas públicas.

O Pânico na TV terá quadro de reality após o carnaval.

Dirigido pelo brasileiro Gulu Monteiro, The Doctor Despite Himself recebeu duas indicações para o Weekly Theatre Awards, de Los Angeles. Como melhor diretor e figurino.

Marcelo Adnet convocou oito humoristas para um novo programa. Em março, na MTV.

A Casablanca vai produzir, com o Canadá, a série de animação em 3D Everything Is Possible. O acordo foi fechado em Las Vegas, semana passada.

A pernambucana Lulina se apresenta no projeto Prata da Casa, terça, no Sesc Pompeia.

Criada no interior do Piauí a maior unidade de conservação do bioma da caatinga. O nome? Parque Nacional da Serra das Confusões...

