Direto da fonte

Terá oito salas, uma das quais com o título de "Habilidade Política", o novo Memorial Tancredo Neves, que o neto Aécio Neves inaugura com toda pompa em São João del Rey no dia 4 de março - centenário de nascimento do mais famoso filho da cidade.

Em outras salas, temas como "Construção da Democracia" e "A Dor", sobre seus momentos finais. A ideia de Marcelo Dantas, autor do projeto, foi montar o memorial "com uma linguagem atual, para os jovens de hoje".

Novo memorial 2

Antes de aparecer em São João, Aécio recebe Lula para outro evento, em Belo Horizonte: a abertura do Centro Administrativo Tancredo Neves, nova sede do governo mineiro.

O centenário de Tancredo será festejado durante... 52 dias. De 1º de março, com emissão de um selo comemorativo, até 21 de abril, que marca o 25º aniversário de sua morte, no Incor.

Na agenda, a criação de um trajeto turístico-religioso pelas ruas de São João, com o título de "Terra de Livres". Que se repetirá no 1º sábado de cada mês.

O jogo das cotas

O pessoal favorável às cotas leva o assunto tão a sério que está fazendo até reunião preparatória. Líderes da causa juntaram-se ontem, na ONG Ação Educativa, para acertar uma estratégia a seguir na audiência pública sobre o tema, no STF.

Marcado para os dias 3 a 5, em Brasília, o encontro juntará figurões como Luiz Felipe de Alencastro e Fábio Comparato, a favor, e Eunice Durham e Yvonne Maggie, contra.

Rei na avenida

Dodi Sirena, empresário de Roberto Carlos, define semana que vem, com a Beija-Flor, como sairá a escola em 2011. Seu tema? Os 50 anos de carreira do Rei.

Sim ou não?

Flávia Arruda, mulher de José Roberto Arruda, vai receber, em breve, uma proposta. Da Playboy.

Haja rótulo

Levantamento patrocinado por uma vinícola argentina e outra chilena apontou um dado estarrecedor: os vinhos delas são vendidos nos restaurantes brasileiros por 350% e até 500% a mais que nas lojas do ramo. E a mesma prática especulativa se aplica aos rótulos italianos e franceses.

Frente e lado

Feliz com a experiência de Avatar, uma rede de cinema decidiu investir pesado na tecnologia em 3D.

Os 16 complexos do grupo UCI, que somam 153 salas, terão o sistema em pelo menos um cinema de cada área.

Em família

O primeiro CD da banda de Wagner Moura, Sua Mãe, vai contar com uma participação mais que especial.

A de seu filho, Ben.

Lições de Arco-íris

Começam em março, em Campinas, as aulas da 1ª escola LGBT do Brasil.

Em vez de aulas de matemática e ciências, os alunos, entre 12 a 18 anos, aprenderão canto, dança e formação de... drag queen.

Quem patrocina? O Ministério da Cultura e o governo paulista. Que gastaram, juntos, R$ 180 mil.

Adeus, abacateiro

Estudantes da Escola de Sociologia e Política de São Paulo fizeram passeata contra a direção. Motivo? A derrubada de um abacateiro, para dar lugar a novo prédio. Era o lugar onde mestres e alunos se reuniam para um vinho, sempre no primeiro dia de aula.

Deu certo. O diretor Aldo Fornazieri vai plantar outro.

Na frente

Luís Cardoso chega no final de março. O autor timorense vem lançar Réquiem para o Navegador Solitário, seu primeiro romance no Brasil.

Mara Gabrilli lança, quarta, o primeiro portal de inclusão e acessibilidade do Brasil.

Convocado como curador da Flip 2010, Arthur Nestrovski quer reunir grandes nomes da música e o Quarteto da Academia da Osesp. E busca um trabalho "capaz de conversar" com a obra de Gilberto Freyre, o homenageado do ano.

Oscar Niemeyer chegou a ser anunciado na Sapucaí. Mas passou a folia no interior do Rio, em Araruama.

Depois de Viver a Vida, Mateus Solano já tem planos: quer viajar e voltar aos palcos.

Cientistas dos EUA identificaram uma relação entre insônia e cérebro menor. O que eles ainda não sabem: é a falta de sono que determina o tamanho do cérebro ou o contrário?