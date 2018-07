Direto da fonte

Na luta por uma "investigação mais esclarecedora" da morte da freira americana Dorothy Stang, religiosas que com ela trabalharam, nos EUA, decidiram divulgar cartas de sua autoria.

"Ela denunciava tudo. Cada infração. E eram muitas", lembra Rebecca Spires, que esteve ao seu lado por 30 anos.

Um parque no Vale

Começa a tomar corpo, no Vale do Paraíba, o Parque Altos da Mantiqueira. Velho sonho da região, ele depende de cronograma a ser definido entre o Instituto Chico Mendes e a Secretaria do Meio Ambiente paulista.

O que falta? Acertar o destino de moradores e da atividade produtiva ali existente.

Batalha por Sean

Sergio Tostes, advogado da família brasileira de Sean Goldman, está convencido de que a presença do menino nos EUA não é definitiva.

Em sua avaliação, os procedimentos no STF para que ele seja ouvido não estão encerrados. "Pode demorar um mês, dois, ou anos, mas ele voltará ao Brasil", afirma.

Tâmara, a poderosa

Tamara Lowe não é uma educadora comum. Sua lista de aprendizes tem gente do calibre de Margaret Thatcher, Mikhail Gorbachev e Colin Powell, entre tantos outros. Ela narra toda essa experiência no best-seller Supermotivado.

O livro chega por aqui ainda este mês, pela Ediouro.

Turíbio presidente

Turíbio Santos, o violonista, vai dedilhar outras cordas. Assume em março a presidência da Academia Brasileira de Música.

Sua posse será no dia 5, o mesmo do nascimento de Heitor Villa-Lobos, e terá homenagem a Arminda Villa Lobos, mulher do compositor e madrinha da AMB.

Responsabilidade social

Os Mil e Um Livros, iniciativa da Acesso Digital, quer arrecadar 1.001 obras, entre livros e gibis para crianças e adolescentes do Projeto Casulo, da Fundação Dixtal e do CAPS II - Cidade Ademar.

O Hotel Emiliano vai financiar o Projeto Remar do Instituto Brasil Solidário (IBS). Com Associação de Moradores e Amigos de Paraty Mirim, a iniciativa vai construir espaço cultural e para palestras médica e odontológica.

Uma urna foi instalada no Shopping Cidade Jardim, para clientes doarem notas fiscais sem o CPF à instituição Liga Solidária, que atende a crianças em situação de risco. A ideia é repassar à causa créditos da Nota Fiscal Paulista.

O projeto de educação complementar Alquimia Jovem, da Rhodia, está aceitando inscrições. O que ele faz? Desenvolve atividades com adolescentes de baixa renda nas áreas de Campinas e Paulínia.

Em iniciativa destinada a defender o meio ambiente, a Shell alterou a embalagem de seus lubrificantes. Agora eles têm 11% menos de plástico.

Alunos do curso de Design de Moda da Estácio, em parceria com o Instituto Zuzu Angel, puseram a mão na massa. Customizaram camisetas de carnaval das feijoadas cariocas do Caesar Park, Sheraton Barra e do bar São Nunca.

O dinheiro arrecadado com a venda dos ingressos do evento gastronômico Degustar 2010, dia 27, na Vila dos Ipês, será revertido para o Projeto Quixote e o Instituto Ressoar.

A Universidade Anhembi Morumbi inicia, amanhã, a campanha Solidariedade Sem Fronteiras em prol do Haiti. As doações de R$ 2, por meio do Clinton Bush Haiti Fund, serão distribuídas às vítimas do terremoto naquele país.