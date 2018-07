Direto da fonte

Da mesma maneira que Trancoso se transformou em objeto de desejo dos paulistas durante o verão, Aspen está se consolidando como centro de férias de inverno para esses mesmos brasileiros.

É do Brasil que sai, para o centro de esqui do Colorado, o maior contingente de turistas estrangeiros depois do da Austrália. E se brasileiros não superam australianos em número, ganham de longe no gasto per capita.

A ponto de se comentar, nas lojas de Aspen, que foram os brasileiros que salvaram a economia do complexo Aspen-Snowmass depois da derrocada de 2009. Só Eduardo Gaz, da Ski Brasil, colocou 600 brasileiros na cidade, de 6 mil habitantes.

Espalhados por hotéis top de linha, como o cobiçado Little Nell, estavam na cidade, durante o carnaval, empresários como José Roberto Ermírio de Moraes, da Votorantim - que acabou perdendo algumas horas por dia na negociação de compra de ações da Cimpor -, acompanhado da sua mulher, Gisela. E também Bianca e Ricardo Ermírio de Moraes. Rose e Alfredo Setubal, mais Patricia e Ricardo Vilella Marino, leia-se Itaú/Unibanco, circularam pelas montanhas e restaurantes. Andrea e José Olympio Pereira, do Credit Suisse, preferiram Snowmass, bem como Ana, de David Feffer, da Suzano.

Amalia Spinardi e Roberto Thompson, responsável pelos negócios pessoais de Marcel Telles, Jorge Paulo Lemann e Beto Sicupira, escolheram o novíssimo Residencial Little Nell - o que também fizeram Angela e Fábio Auriemo, da JHSF. Nazaré e Oskar Metsavaht, da Osklen, optaram por alugar um apartamento durante o mês, a exemplo de Ana Maria e Paulo Velloso. E José Bezerra de Menezes, do BicBanco, ficou em Highlands, montanha preferida dos locais. Estes, por sinal, estão sendo "expulsos" da cidade, graças ao aumento dos impostos residenciais.

Um ponto em comum entre as duas cidades: elas atraíram, há 30 anos, um mesmo tipo de sonhadores - a contracultura formada por gente em busca da natureza perdida. Trancoso, pelas belezas naturais, e Aspen como abrigo para artistas e músicos de todo tipo.

A cidade baiana foi, há alguns anos, descoberta pelos milionários paulistas; Aspen, pelos milionários americanos. Hoje, ambas veem seus imóveis baterem recordes de valorização.

Consequência: em Aspen, os imigrantes estão se mudando para bem mais longe, para pagar menos impostos. Em Trancoso, pescadores estão ficando ricos vendendo terras e casas. E não têm mais onde morar.

Mão na massa

Alberto Rollo, um dos maiores especialistas em direito eleitoral do País, não tem dúvida: "O que se viu no congresso do PT, semana passada, configura, sim, um delito eleitoral."

Desta vez, considera o advogado, ocorreu um evento diferente dos anteriores, que a oposição levou ao TSE e foram arquivados.

Qual a diferença? "No congresso do PT foram preenchidos os três quesitos básicos que caracterizam uma campanha: definir o cargo almejado, anunciar os méritos do candidato e contar o que ele fará se for eleito." Nas viagens e inaugurações de Lula e Dilma, diz ele, algum dos quesitos faltou.

Se PSDB e DEM vão procurar o tribunal de novo, e se os autos permitirão ao TSE reafirmar esse entendimento, é outro problema.

Projeto MPI

Eike Batista concretizou o que antecipou à coluna em junho. Está marcada para os dias 26, 27 e 28 de março, na Marina da Glória, no Rio, a etapa brasileira da Class 1.

Pelo menos dez barcos serão trazidos de Dubai - onde aconteceu, no ano passado, a sétima e última etapa da "Fórmula 1 dos Mares".

Barrados na cela

Enviados pela Assembleia de Deus, dois religiosos tentaram visitar José Roberto Arruda na Polícia Federal, durante o carnaval.

Queriam orar com o governador mas... foram impedidos.

Cartela cheia

Atenção, velha guarda. Pelas contas de Michel Temer, a liberação dos bingos deve ser votada em março pelo plenário da Câmara.

Regis de Oliveira, líder dos bingueiros na casa, já faz planos: "Depois será a vez dos cassinos."

Trio inesperado

Aldo Rebelo almoçou, domingo, com Chieko Aoki, no Blue Tree, hotel da empresária. No final, somou-se aos dois Marcio Toledo. Quem ouviu a conversa garante que trataram de financiamento de campanha.

Sala quente

Anistia, tortura e a "comissão da verdade" esquentam a volta às aulas na São Francisco, segunda que vem. Entre os palestrantes, Glenda Mezarobba e Gilda Carvalho.

He"s the man

Corações femininos, batei. George Clooney desembarca por aqui no final do ano.

Para divulgar o seu último filme, The American.

Contra-vela

Do oceano para os palcos: o livro de Amyr Klink Cem dias Entre Céu e Mar vai ganhar versão teatral. Adaptada por Alan Castelo.

Me inclua fora

Celso Jatene acha que é só para queimar a notícia que corre, na Câmara, de que ele pode acabar virando prefeito.

O que ocorreria se o TRE confirmasse as cassações de Kassab, da vice Alda, do presidente da Câmara e do primeiro vice-presidente. Jatene é o seguinte na fila - e sem nenhum processo.