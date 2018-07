Direto da fonte

Está surgindo um novo movimento, totalmente apartidário, composto de empresários, executivos e advogados, cujo nome diz tudo: "Endireita, Brasil".

Chegaram à conclusão de que não adianta ficar sentado reclamando da política e adotaram um famoso pensamento de Platão: "A punição que os bons sofrem, quando se recusam a tomar parte do governo, é viver sob o governo dos maus."

Em tempo: os integrantes são todos jovens.

Resposta adiada

Aberta a bolsa de apostas.

Henrique Meirelles escapou de ter que aumentar os juros em março, com o aumento dos depósitos compulsórios por dois meses.

O BC conseguirá escapar desta em junho?

Saudades...

O primeiro compromisso da delegação brasileira em Havana foi uma visita ao passado. Franklin Martins carregou Lula, Nelson Jobim e Marco Aurélio Garcia, entre outros, para jantar no La Bodeguita.

Seu velho conhecido de outros carnavais.

Saudades?

O Granma, jornal oficial do PC cubano, não havia dado, até ontem à tarde, uma única linha sobre a morte do dissidente Orlando Zapata.

E Yoaní Sanchéz, a blogueira cubana, foi impedida de assinar o livro de condolências de Zapata.

Braços abertos

O Rio recebe, até o fim do ano, grande quantidade de armas. A previsão não é da polícia nem dos bandidos, e sim... do pessoal de cinema.

Estão chegando à cidade três grandes produções americanas, "que exigirão grande importação", explica o presidente da Rio Film Comission, Steve Solot.

Braços abertos 2

A Rio Film está "aparelhando" outras cidades do Rio.Vai levar seus portfólios às feiras de cinema lá fora.

Não, obrigado

Roberto Justus não quer nem pensar em entrar para a política. Recebeu várias propostas para se candidatar... e recusou todas.

Carlos Santiago, da Aster, pede correção de informação segundo a qual sua empresa não faliu.

No entanto, ele emitiu a 14 de julho de 2004 comunicado avisando que a empresa não forneceria mais combustível e que todos os seus quase 600 funcionários tinham sido demitidos.

Essa crise, garante Santiago, já foi superada.

Defesa virtual

Kassab descobriu um jeito de se proteger das críticas.

Está criando site em que empresas que limpam bueiros terão de mostrar, no dia-a-dia, o que estão fazendo.

Calhambeque

Roberto Carlos interrompe em abril, por cinco dias, sua turnê internacional. De 19, seu aniversário, até 25, o artista "sobe em seu novo avião, nas cores azul e branco, para lugar ainda incerto", não revela o produtor Dodi Sirena.

O modelo? Um Gulfstream da Bombardier, canadense.

Essa a Embraer perdeu.

Olho por olho

Salman Rushdie decidiu colocar no papel a perseguição que lhe move, há duas décadas, o governo do Irã. O escritor, confirmado para a Flip, foi jurado de morte pelos líderes islâmicos por ter publicado o livro Versos Satânicos.

Agora, o governo do Irã vai ameaçá-lo com o quê?

Tempo antigo

Mário Bortolotto, ainda com os braços numa tipoia, decidiu contar a história de sua geração, a dos anos 60.

A peça já tem título: Música para Ninar Dinossauros.

Tipo exportação

O MinC entrou na rota das exportações brasileiras. Juca Ferreira e seu colega Ticio Escobar assinam em Foz do Iguaçu, amanhã, acordo para criar 30 "pontos de cultura" no Paraguai.

Axé com rock

Ivete Sangalo, Martinho da Vila, Toni Garrido e Maria Rita estão confirmados para agitar a capital portuguesa, em maio.

No Rock in Rio-Lisboa.

Na frente

Cotadíssimo para coordenar a campanha tucana em SP, Andrea Matarazzo recebe Geraldo Alckmin sábado, em seu programa de rádio. Nos dois seguintes, Aloysio Nunes Ferreira e... Alberto Goldman.

A turma contrária ao Programa Nacional de Direitos Humanos resolveu ir às ruas. Em passeata, domingo no Rio, do Movimento Pela Liberdade.

Madonna faz escola. Chris Martin, do Coldplay, vai ficar no no Fasano, no Rio.

Pouco resistiram às crises brasileiras como o tradicional restaurante Freddy. Priscila Biancalana comemora os 75 anos da casa a partir de sexta.

O projeto Velho Amigo comemora: a noite de lançamento da Casar, dia 18 de maio, na Daslu, será em prol da Instituição.

Será Giorgio Armani o responsável pelo visual de Lady Gaga na turnê The Monster Ball.

A partir de 6 mil fotos da vida e da carreira de Pelé, foram selecionadas 84. Todas elas entram na fotobiografia Pelé 70. Com texto de Vincent Defourny, da Unesco no Brasil.

Em tempos de eleição, será que Lula se sairá com um "nunca antes na história deste País" diante do lucro recordíssimo do Banco do Brasil?