Direto da fonte

Sai Lula, entra Mangabeira Unger. O ex-ministro é a mais nova fonte de inspiração da oposição argentina. Suas aulas em Harvard encantaram figurões como o ex-presidente Eduardo Duhalde e vários líderes da UCR.

Que buscam sua ajuda para montar um "projeto coletivo" para a Argentina.

Dor que não passa

Passados 16 meses, Blumenau tem ainda 1.200 desabrigados das enchentes vivendo em galpões. E as duas galerias de água que romperam e alagaram a cidade continuam à espera de reformas.

E não é só. Dos R$ 215 milhões esperados para obras urgentes, só chegaram à cidade R$ 24,6 milhões.

Adeus aos poucos

Na sequência das despedidas presidenciais, Lula tem dois casais reais no programa. Dia 3 de março, Juan Carlos e Sofia, da Espanha. E, no dia 23, Carlos Gustavo e Sílvia, da Suécia.

Muito cedo? De jeito nenhum. É que, no segundo semestre, o presidente só vai pensar em eleger Dilma.

Gracias, Mercedes

Mercedes Sosa vai ganhar homenagem capaz de deixar Maradona morto de inveja. Uma estátua de cerca de três metros, em La Plata.

Na imagem, a cantora de Gracias a la Vida está sorrindo e de braços abertos. Assina a obra o escultor Carlos Alberto Benavídez. A inauguração será em abril.

Os sem-toca

O Ibama comprou briga com a Petrobrás no Espírito Santo. Acusada de ter retirado animais de uma área sem autorização, a estatal está sendo multada em R$ 500 mil - e tem 20 dias para recorrer.

Os bichos foram levados do Pontal do Ipiranga para projeto em Aracruz. O que só pode ser feito com autorização.

Responsabilidade social

B.B. King, o rei do blues e padrinho do Bourbon Street, faz show especial na casa, dia 18 de março. A renda do leilão das cadeiras vai reverter inteiramente para a Associação Cruz Verde.

O Projeto Vida Nova avisa: este ano vai oferecer Pilates de graça para 215 crianças e adolescentes carentes da comunidade Santa Rita, na zona leste de São Paulo.

Clima de festa no The Fifties da Alameda Santos. A casa ganhou certificado do projeto Green Kitchen, ao aliar gastronomia e sustentabilidade.

A Tommy Hilfiger entra na onda do bem. Vai destinar ao Conselho de Fashion Designer da América a renda obtida com a venda, pela internet, de camiseta especial.

Para formar um Conselho de Responsabilidade Socioambiental, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes chamou somente gente de peso no ramo. Entre os convidados à causa, Wellington Nogueira, dos Doutores da Alegria, e Valdir Cimino, da Associação Viva e Deixe Viver.

Quinze especialista em comportamento humano - entre eles Monja Coen, Nuno Cobra e Marco Antonio Tommaso - tem reunião marcada, nos dias 10 e 11, para discutir o tema Beleza Sustentável. No HSBC Brasil.

Arrecadar R$ 200 mil para a Associação O Cantinho Que Encontrei e para outras quatro instituições. Esse o objetivo do 6º Torneio Help Bem Embrase de Golfe. Sexta, no Guarapiranga Golf Club.

Acaba de entrar em circuito nacional o premiado filme Inquilinos - Os Incomodados Que Se Mudem, adaptado do conto de Vagner Ferrer, ex-aluno do Ilha Vera Cruz. Projeto de alfabetização de jovens e adolescentes da Escola Vera Cruz.