Direto da Fonte

É pouco provável que Juca Ferreira volte ao PV, do qual prometeu afastar-se, durante a campanha eleitoral. O clima entre ele e a direção do partido, que já era pesado, piorou quando o ministro deixou Marina Silva de lado e aderiu à candidatura Dilma, em fevereiro.

"É uma situação dolorosa para mim. Somos amigos há 40 anos", afirma Alfredo Sirkis, da cúpula verde.

Avermelhado 2

Um setor do partido chegou a propor a expulsão do ministro. No final, prevaleceu sugestão de Sirkis: deixar que Juca se decida.

Mas sua volta, dizem, dependerá do nível de engajamento na campanha de Dilma.

A bela e a bela

Cristiana Arcangeli, empresária do ramo de beleza, volta ao mercado. A ex-dona da Phytoervas e da Eh! vai lançar, em maio, nova grife: a Beauty In.

Dr. Speedy

A Formula Indy perde com a não-contratação do médico Dino Altman.

Por trabalhar na Fórmula-1, o especialista foi impedido de aceitar o convite.

Dr. Speedy 2

Os vips que quiserem assistir in loco à Fórmula Indy terão um hospitality center dentro do circuito, montado pela Top Service.

Dividido em dois nichos: o Indy Vip e o Indy Club.

Piñera aqui

O Planalto insiste e jura que a ausência de Lula na posse de Sebastián Piñera, depois de amanhã, nada tem a ver com posições políticas.

E dá como prova um desejo que o novo presidente chileno teria manifestado: que sua primeira visita como chefe de Estado seja ao Brasil. Se possível, ainda neste primeiro semestre.

Caiu na rede é casa

Meyer Nigri, da Tecnisa, acaba de fechar venda pelo iPhone. Conta que um morador do Tatuapé entrou em contato com corretores on-line e, num prazo de onze dias, assinou contrato de compra de um apê de 120 m² por R$ 460 mil.

Onde? No Jardim Anália Franco, na zona Leste.

Endereço nota 10

Nizan Guanaes, do Grupo ABC, começa a reformar uma town house na esquina da rua 57 com 5ª Avenida, no coração de Nova York.

Ali vai instalar escritório grudado na Bergdorf Goodman - uma das lojas mais sofisticadas da cidade.

De Braçada

A Confederação Brasileira de Desportes Aquáticos conseguiu apoio crucial.

Assina amanhã patrocínio com a Speedo, até 2016.

Linha cruzada

A Oi resolveu brigar para manter o controle de dois códigos DDD, o que é proibido. Quando comprou a BrT, ela tinha prazo legal de 18 meses para devolver o seu código (31) ou o da nova empresa (14).

Ele expira em junho, mas desde o fim do ano passado a superempresa brasileira vem interpondo recursos junto à Anatel.

Até agora, a agência não cedeu: tem reafirmado a exigência de devolução.

Cruzada 2

A Embratel, que devolveu vários códigos, pediu por sua vez, à Anatel, para figurar no processo como parte interessada.

Ou seja, se a Anatel abrir o precedente para a Oi, certamente vai dar linha cruzada.

Espelho meu

A prisão de Arruda está alterando até a agenda do pessoal da moda.

A Capital Fashion Week, semana de moda brasiliense, trocou o seu tema, "50 anos de Brasília", por "50 anos de Renato Russo".

"Made in Aiti"?

Fonte da coluna viu. Gucci, Prada, Louis Vuitton, no Haiti. Em feira a céu aberto, vendendo grifes de luxo. Logicamente, falsas.

Altas e baixas

Uma Bolsa de Valores... Políticos. É o que a corretora Souza Barros lança hoje, com festa, no Wall St. Bar, juntando política e economia.

O valor da "ação", na Bovap, depende da imagem do político. O "investidor" pode comprar ou... vender.