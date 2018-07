Direto da Fonte

Dados do Procon-SP a serem divulgados hoje deixam no escuro a imagem da Eletropaulo. As reclamações contra a empresa aumentaram 233% em um ano - 1.340, contra 574 em 2008. Nem metade delas foram atendidas em 2009.

Com o recorde, ela saltou do 9º para o 3º lugar no ranking das reclamações, num pódio geralmente habitado por empresas de telefonia.

Bom de gatilho

Ricardo Lewandowski chega à presidência do TSE com fama de ministro prático e bom organizador.

Tirou o atraso nos processos, em seu gabinete, baseado em um tripé de avaliação que denominou GUT.

Gravidade, Urgência e Tendência de cada caso.

Deu samba

A "Fábrica dos Sonhos", versão paulista da Cidade do Samba, do Rio, vai finalmente sair do papel.

Luiz Barreto, do Turismo, bate o martelo hoje, com Kassab, em projeto que custará R$ 15 milhões. A serem divididos entre prefeitura e governo federal.

A "Fábrica" ficará em frente ao Sambódromo.

Para toda obra

Rinaldo Soares, da Usiminas, encontrou-se ontem com Ricardo Teixeira, no Rio de Janeiro.

Motivo? Oferecer aço para as obras de infra-estrutura da Copa de 2014.

Duas patas...

Jorge Gerdau, Eduardo Souza Ramos, Paulo Salles e Norberto Pinheiro Filho estão se unindo. Não, nada de criar novas empresas ou banco.

Para incentivar o hipismo, montam o primeiro circuito nacional de salto nos moldes internacionais, com apoio de outro cavaleiro,João Roberto Marinho.

...ajudam quatro

Ele terá duas etapas em São Paulo e uma terceira em Porto Alegre, começando em 11 de abril, em Ibiúna, na fazenda de Paulo Salles - cujo cavalo Oceano do Top defendeu o Brasil na categoria adestramento, durante a última Olimpíada.

Batizado de Mitsubishi Sportv Riders Cup, distribuirá R$ 400 mil em prêmios.

Entre cristais

Fabio Barbosa revela o próximo passo na busca de um executivo do meio e desvinculado dos bancos, para a presidência da Febraban: "Estamos contratando a consultoria Spencer& Stuart."

Afinal, tudo é muuuiiito delicado neste processo.

Rafale já!

Deu na imprensa francesa: Sarkozy teria pedido a Lula que anunciasse a escolha do Rafale... até amanhã. Está de olho nas eleições regionais de domingo, em toda a França.

O brasileiro vai atender?

Evoluçao

Ao imprimir o programa de Guido Westerwelle, a diplomacia alemã agiu comme il faut. Mencionou na capa o nome do visitante "e do senhor Michael Mronz".

Empresário que vem a ser o companheiro do ministro.

Palco para pagu

A história de Patrícia

Galvão, a Pagu, vai virar peça de teatro. No papel, Renata Zhaneta.

Green card

O PV está esperançoso com a visita de Daniel Cohn-Bendit ao Brasil, em agosto.

Esperam que o deputado alemão, que vem fazer palestra por aqui, declare seu apoio a Marina Silva.

Garçom de luxo

Rubem Fonseca prometeu. Vai na segunda à Livraria da Vila levar comida para Paula Parisot.

A escritora está "morando" na loja, onde ficará mais cinco dias, para promover o livro Gonzos e Parafusos.

Na Frente

Vanusa, que esqueceu a letra do Hino Nacional em apresentação solene no ano passado, tentou de novo. Foi durante a festa Trash 80"s. Mas... não deu certo.

O cearense Cesar Asfor Rocha, do STJ, vai virar Cidadão Paulistano. Por iniciativa de Floriano Pesaro, recebe a honraria, dia 15, na Câmara.

Erasmo Carlos autografa, dia 9, sua obra Minha Fama de Mau, na Bienal Internacional do Livro no Ceará.

Roseli Tardelli, da Agência Aids, embarca hoje para Lisboa. Participa de congresso sobre prevenção ao HIV.

O filho de Kadafi, Saif, deve deixar saudades quando voltar para sua casa na Líbia. Mais precisamente, no coração de uma conhecida paulistana.

Corazón partido por Chile

Monica Serra ficou novamente preocupada, ontem, com os novos terremotos. Chilena de Santiago, naturalizada brasileira em 99, ela estava em Frankfurt quando soube do terremoto por lá há 13 dias. E uma de suas preocupações imediatas foi ajudar os chilenos presos em Cumbica.

A senhora ficou nervosa hoje? Tentei falar com meus parentes e consegui. Graças a Deus ninguém mora na parte mais afetada, no sul do país. Desde o primeiro tremor mantenho contato com eles por e-mail quase diários.

Está ajudando? Quando o terremoto aconteceu, há duas semanas, eu estava em Frankfurt representando o Instituto Se Toque, que combate o câncer de mama. O cônsul chileno, Aldo Famalaro, ligou e pediu ajuda. Ele tinha que atender, da noite para o dia, centenas de chilenos em Cumbica que não puderam retornar para casa, já que o aeroporto de Santiago estava fechado. Poucos tinham ainda recursos para procurar hotel.

O que a senhora fez? Entrei em contato com a Sodexo, nossa parceira em programa nas escolas. Ela ofereceu refeições. Da Sabesp, enviaram água em copinhos para todos. Conseguimos cobertores. E a Infraero, com minha equipe de segurança, meu chefe de gabinete e o cônsul, organizaram tudo.

As pessoas têm medo? Nós, chilenos, nos acostumamos a tremores desde pequeno. E pouco falam de medo, para não assustar as crianças. A filha de uma prima minha me contou que, no momento do terremoto, sentou-se, tranquila, no vão da porta principal da casa. E juntou seus dois filhos pequenos. O de 5 anos ria enquanto tentava ficar em pé e caía com a ondulação do chão. Até que falou: "Para mãe, para!!!". PAULA BONELLI