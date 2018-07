Direto de Pernambuco A circulação de espetáculos teatrais ainda está muito aquém do que poderia - e deveria - ser. O projeto 'Nova Cena Nordestina', capitaneado pela Funarte, vem prestar um papel importante, trazendo o trabalho de três grupos do Nordeste. Depois de 'O Capitão e a Sereia', dos potiguares da Cia. Clowns de Shakespeare, é a vez de talentosos meninos de Recife aportarem por aqui (em setembro chegam os baianos do A Outra). O grupo Magiluth, criado em 2004, vem movido pelos sopros da renovação. E o melhor de tudo: vai apresentar três espetáculos, a partir de hoje (8), traçando um bom panorama de seu repertório. Às sextas, eles mostram '1 Torto', monólogo sobre um homem que, às voltas com o que é sentir, resolve tirar o próprio coração. Aos sábados, é a vez de 'O Canto de Gregório', de Paulo Santoro, texto de forte cunho filosófico que ficou conhecido por aqui graças à montagem de Antunes Filho. E, aos domingos, o grupo encena o belo e sensível 'Aquilo Que Meu Olhar Guardou Pra Você', com direção de Luiz Fernando Marques (do grupo XIX): uma fábula sobre o homem contemporâneo e suas relações com os sentimentos. GC