Direto dos EUA: O casamento gay nas mãos do Supremo

A Suprema Corte dos Estados Unidos anunciou que vai analisar dois casos envolvendo casamentos entre pessoas do mesmo sexo no primeiro semestre do ano que vem.

As decisões virão em meio a um processo de mudança rápida na opinião pública americana em relação a esse tema, diz o correspondente da BBC Brasil em Washington, Pablo Uchoa.

As possibilidades de julgamento incluem a hipótese de os magistrados decidirem não se pronunciar nos casos, deixando simplesmente valer a decisão das cortes inferiores.

No atual contexto, qualquer ação da Corte - ou mesmo a falta dela - carregará um significado, avalia o repórter.