Segundo Ungaro, o órgão tem mais de 50 ações judiciais em andamento com objetivo de reverter para o patrimônio do Estado cerca de 200 mil hectares de terras no Pontal do Paranapanema.

Parcerias realizadas sem a participação do Itesp, diz Ungaro, não estão dando bons resultados. "São decisões que geraram insatisfação entre os servidores públicos, tanto do Itesp quanto do próprio Incra."