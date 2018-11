Diretor austríaco Haneke leva Palma de Ouro em Cannes Podem-se discutir certas idiossincrasias do júri presidido por Isabelle Huppert - como a de haver ignorado o belo filme do cineasta palestino Elia Suleiman, The Time that Remains -, mas de maneira geral ela e seus companheiros fizeram a coisa certa. O prêmio do júri para Jacques Audiard, por Um Prophète; o de melhor atriz para Charlotte Gainsbourg, por Anti-Christ, de Lars Von Trier; e o de melhor ator para Christoph Waltz, por Inglorious Basterds, de Quentin Tarantino, foram impecáveis. Mas a Palma de Ouro do 62º Festival de Cinema de Cannes foi para Le Ruban Blanc (Das Weisse Band), do diretor austríaco Michael Haneke.