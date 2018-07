Diretor cumpre prisão em chalé

Segundo a acusação, o diretor estaria envolvido no estupro de uma jovem de 13 anos. O cineasta e a garota teriam mantido relações na casa do ator Jack Nicholson. Polanski afirma que a menina já tinha experiência sexual e concordou com o ato. A vítima, Samantha Geimer, pede a extinção do processo.

Polanski ficou 42 dias preso nos EUA até conseguir escapar para Paris, em 1978, com o status de fugitivo internacional. A atual caçada movida pela Justiça americana começou há dois anos, quando o cineasta participou de documentário sobre o caso. A produção critica o juiz que conduziu as primeiras audiências, dizendo que ele usou a fama de Polanski para se promover.

Em outubro, a Suíça rejeitou o pedido para que o cineasta aguardasse o julgamento em liberdade. O pedido para que o caso fosse suspenso também foi negado. Polanski está em prisão domiciliar em seu chalé em Gstaad, nos Alpes. Ele finalizou The Ghost Writer já preso, passando instruções a assistentes.