Diretor da ANS defende que SUS e saúde suplementar 'andem juntos'

O diretor de Normas e Habilitação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Alfredo Cardoso, destacou ontem que o Ministério da Saúde é o pagador único dos projetos de criação de diretrizes terapêuticas e que as políticas de saúde devem ser as mesmas para o SUS e a saúde suplementar.

"Se existe isso, me comprometo a agir para andar junto", declarou ao ser questionado sobre a existência das duas iniciativas de elaboração de guias de tratamento. "Até o momento, o objetivo é diferente, mas nada impede esforços conjuntos que otimizem os recursos", disse Cardoso.

De acordo com o diretor, as metas são diferentes nas duas iniciativas. Enquanto a ANS e a AMB buscam "as melhores evidências" clínicas na produção de diretrizes, o Ministério da Saúde, no projeto em conjunto com os hospitais de excelência, tem foco em "protocolos mais rígidos, para compradores de serviços", explicou, em referência ao fato de o ministério comprar serviços assistenciais.

Ainda segundo Cardoso, não poderiam ser usadas as mesmas diretrizes elaboradas pelo ministério e os hospitais porque as unidades também são prestadoras de serviço dos planos de saúde. Os hospitais de excelência trabalham como organizadores do trabalho de revisão.