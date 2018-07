Diretor da Eletropaulo nega falta de investimento A Eletropaulo argumenta que o corte no fornecimento de energia elétrica que atingiu São Paulo no dia 7 de junho não significa falta de investimentos da empresa. Em entrevista, o diretor de operações da companhia, Sidney Simonaggio, destacou que os investimentos da companhia de 1999 a 2010 foram de R$ 4,85 bilhões, valor pouco superior ao lucro acumulado no período, que somou R$ 4,8 bilhões. "Onde está o lucro? Aplicado no negócio", ressaltou Simonaggio.