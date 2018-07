Diretor da Funarte diz que filme sobre JK estreia dia 3 O ator e diretor do Centro de Programas Integrados da Fundação Nacional de Artes (Funarte), Tadeu di Pietro, disse hoje no Camarote Bar Brahma, no Anhembi, que o filme "JK, Linda Noite para Voar", que conta a história de uma conspiração para derrubar o presidente Juscelino Kubitschek, estreia em São Paulo dia 3 de março, e dia 9, no Rio. As gravações para o longa, que tem Mariana Ximenes, José de Abreu e Marcos Palmeira, com direção de Zelito Viana, e a preparação do monólogo "Da Vinci, Maquiavel e eu", que deve estrear em maio, porém, tornaram impossível desfilar este ano. Mocidade de coração, Tadeu só conseguiu ir a dois ensaios da vermelha-e-verde e decidiu, desta vez, fazer folia só no Camarote do Bar Brahma. Ele está no Sambódromo do Anhembi desde o início da noite e se divertiu com o desfile da Leandro de Itaquera. "Adoro o carnaval da Mocidade. Os sambas-enredo da escola refletem o compromisso forte que ela tem com a comunidade."