Diretor da Gaviões diz que Mundial ajudou escola O diretor de Carnaval da Gaviões da Fiel, Cristian Eduardo Rodrigues, afirmou que a conquista do Mundial de Clubes pelo Corinthians em dezembro de 2012, em Tóquio, ajudou na preparação do desfile da escola. "Motivou as pessoas a ajudar, levou mais gente para o barracão e para os ensaios", disse na madrugada deste domingo, no Sambódromo do Anhembi.