Diretor da OAB-SP morre em acidente de carro e presidente da entidade fica ferido

Atualizado à 1h51

SÃO PAULO - O diretor-tesoureiro da seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP), Carlos Roberto Fornes Mateucci, morreu na tarde deste sábado, dia 18, em um acidente de carro na Rodovia Castello Branco, na região de Tatuí, interior de São Paulo. O presidente da entidade, Marcos Costa, também estava no veículo e ficou ferido. Seu estado de saúde não é grave e o quadro, estável e sem risco de morte.

O acidente ocorreu por volta das 17h30. Mateucci chegou ao hospital no início da noite já sem vida. Costa foi levado para a Santa Casa de Tatuí e, depois, transferido para Hospital Oswaldo Cruz, na capital. No hospital de Tatuí, a informação era de que o quadro de Costa era grave. Mas a assessoria de imprensa do Hospital Oswaldo Cruz informou na madrugada que Costa permanecia em estado estável e de pouca gravidade.

Em nota, o Conselho Federal da OAB lamentou a morte do diretor e decretou luto de três dias. O presidente nacional da OAB, Marcus Vinicius Furtado Coêlho, disse que “a advocacia brasileira perde um dirigente destacado.” Mateucci havia presidido o Centro de Estudos das Sociedades de Advogados (CESA).